Албанский премьер обвинил Сербию в ситуации на севере Косово

27.09.2021 15:51 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Албании Эди Рама, несмотря на жесткие разногласия по проекту «Открытые Балканы» , прибыл в Приштину, чтобы поддержать коллегу и соплеменника «премьер-министра» Косово Альбина Курти.

Об этом сообщает Gazeta Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет сомнений в том, что в первую очередь, и прежде всего, Сербия должна признать эту необратимую реальность. И прискорбно, что вместо конкретного прогресса в диалоге на пути к взаимному признанию и окончательному освобождению от прошлого, сегодня мы являемся свидетелями театральных военных маневров Сербии на границе с суверенным государством Косово, – заявил Рама в Приштине. – Эти маневры на самом деле не защищают сербских граждан севера Косово, как утверждает официальное руководство Белграда, это же просто духи генералов побежденной на поле боя более двадцати лет назад армии, которые, похоже, выйдя из могил, заявляют, что защищают идентичность и безопасность граждан Сербии в Косово».

При этом, по словам гостя из Албании, правительство Косово оплатило электроэнергию для сербов на севере.

«На самом деле сербские граждане в Косово живут без какой-либо угрозы, и даже говорят, что правительство этой страны оплатило их счета за электроэнергию, чего никто нигде не делает не только на Балканах, но и во всем мире», – сказал Рама.