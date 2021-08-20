Косовские сепаратисты отказались присоединяться к «Открытым Балканам»

20.08.2021 16:27 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Правительство Косово окончательно отвергло инициативу регионального сотрудничества «Открытые Балканы» , в котором участвуют Сербия, Албания и Северная Македония.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В очередной раз отвергнув проект администрации экс-президента США Дональда Трампа «Открытые Балканы» (ранее «Балканский мини-шенген»), Приштина, в свою очередь, настаивает создании Общего регионального рынка, как это было согласовано лидерами Западных Балкан в 2020 году на саммите в Софии.

«Дважды Европейская комиссия и Германия в рамках«Берлинского процесса» отвергали идею« мини-Шенгена» из Нови-Сада (места первой встречи лидеров – участников «Открытых Балкан» – ред.), один раз в Триесте и последний раз в Софии, выдвигая идеи, которые являются частью европейской повестки дня», – прокомментировал позицию албанских сепаратистов Косово политический советник премьер-министра края Альбина Курти – Джетон Зульфай.

Советник также ответил на вопрос, подпишет ли Курти четыре соглашения, которые Германия, как основатель «Берлинского процесса», хочет подписать 6 октября, когда ожидается встреча региональных лидеров и представителей Европейского Союза в Словении.

«Эти соглашения никогда не запрашивались для подписания. Эти соглашения обсуждаются. Это Сербия выдвинула невыполненные условия с целью неравного положения с Косово. Как таковые, эти соглашения пока не были подписаны ни одним премьер-министром, ни только премьер-министром Курти », – добавил Зульфай.

Следует отметить, что кабинет Курти целенаправленно саботировал трамповскую идею «балканского мини-шенгена», не желая любого возможного объединения с Сербией.