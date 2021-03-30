Албанский вице-премьер Черногории признал «геноцид в Сребренице»

30.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Зампред главы правительства Черногории, албанский либерал Дритан Абазович считает, что тем, кто сомневается в «геноциде в Сребренице», не место в госучреждениях страны.

Об этом Абазович написал у себя в твиттер, передает корреспондент «ПолитНавигитора».

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«В Сребренице произошел геноцид, – написал Абазович своем твиттере. Правительство Черногории уважает все международные решения. По этой теме нет дискуссий. Кто не понимает этого, тому нет места в государственных учреждениях. Смотрим в будущее, у нас много работы».

Подобная реакция произошла после того, как посольство США, к которому присоединились дипломаты европейских стран, призвало правительство этой страны официально признать события в боснийской Сребренице 1995 года «геноцидом».

Новое правительство Черногории, сформированное на фоне коалиции, оппонировавшей националистическому режиму Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов, уже не первый раз предпринимает шаги, которые идут в разрез с ее предвыборными обещаниями. В частности оно не допустило в свой состав представителей местных сербских партий, отказалось выходить из антироссийских санкций, отзывать признание Косово, заявляя при этом приверженности курсу в ЕС и на сохранение членства в НАТО.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

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Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу.

Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

Далее США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

«Если бы армия Республики Сербской хотела провести геноцид, то она закрыла бы анклав, чтобы никто не смог убежать. Вместо этого с юго-востока и востока были оставлены коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей, – написал в своей книге португальский генерал Карлос Мартинс Бранко, бывший в 90-е заместителем главы миссии ООН по Хорватии и Боснии и Герцеговине. – В ходе штурма Сребреницы было много погибших, но даже по истечении двадцати с лишним лет никто не может назвать точное число жертв и характер смерти: были ли это военные, убитые в ходе боев, казненные военнопленные, гражданские лица.

Цифра в восемь тысяч человек превратилась в неприкосновенную правду, и любой, кто позволит усомниться в ней, автоматически будет обвинен в отрицании геноцида. Тот факт, что 3000 человек, которые были объявлены пропавшими без вести, были обнаружены в списке избирателей на выборах, состоявшихся в сентябре 1996 года, ничего не изменил».

«Это военное преступление, но о геноциде бошняков вести речь нельзя, поскольку сербские силы должным образом эвакуировали всех гражданских лиц, женщин, детей и стариков из зоны боевых действий», – согласился с коллегой командовавший миротворцами ООН в секторе «Сараево» канадский генерал-майор Луис Маккензи.