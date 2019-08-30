Альцгеймер – не помеха: дряхлый Шухевич изловил Зеленского на зраде

30.08.2019, Львов , Владимир Гладков

Учредив 29 августа днём памяти погибших боевиков и фактически превратив эту дату в праздник, новая киевская власть подло мстит «попередникам» за ликвидацию 23 февраля.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил сын командира нацистской УПА, экс-нардеп Верховной Рады Юрий Шухевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы тут говорили о том, что где-то наступает опасность реванша, и знаете, что? Не тихонько, а под фанфары! И мы того не замечаем. Сегодня 29-е, годовщина Иловайска, больше всего погибших в этой битве. То, что их чествовать нужно, это – да.

Но разве вы не заметили на вчерашнем выступлении Зеленского, что они хотят просто-напросто подменить 14 октября (день образования УПА – ред.) вот этим «праздником» (в своей речи ко Дню «незалежности» Зеленский заявил, что учредил 29 августа «Днём памяти защитников Украины» – ред.), делая это праздником, не днём памяти погибших – мучеников, в действительности.

И там не говорится, что расстреляны просто «по-звирячому» коварно, предательски москалями расстрелянных наших воинов, об этом не было сказано, кем – так погибли, вот так получилось», – возмутился Шухевич.

«В то же время 14 октября – «гэть», не будет его! Они не могут нам простить, что мы тот совковый праздник 23 февраля устранили, что мы заменили его на 14 октября, и где празднуем всех – живых и павших за волю Украины, которые с оружием в руках отстаивали нашу волю, нашу «незалежность»!» – задыхаясь истерил престарелый националист.