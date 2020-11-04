04.11.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Политика, Россия, Русская Весна
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Александр Проханов выступил с неожиданно резким предостережением для Кремля


Известный российский публицист Александр Проханов выступил с неожиданно резкой статьёй, в которой предупреждает руководство РФ о растущем разочаровании населения, чем умело пользуются прозападные либералы, готовящие переворот.

Сорвать планы недругов России может только рывок в развитии страны, и именно этого от Владимира Путина ждёт население, считает автор.

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«После крымского триумфа наступило донецкое разочарование. Сознательное уничтожение Кремлём великого плана Новороссии, остановка наступающих на Мариуполь ополченцев, нелепые Минские соглашения, которые обрекали Донбасс на вечные бомбардировки и пролитие крови, – всё это погасило крымское солнце, погасило триумф Путина Таврического. Разорение мелкого и среднего бизнеса, обнищание народных масс, бесчисленные обещания, которые не выполнялись, превращали многих патриотов из ревностных сторонников Кремля в оппозиционеров и сближали их с радикальными либералами», – пишет Проханов на портале KM.Ru.

По мнению автора, население ожидало, что президент сформулирует «концепцию русского развития, формулу нового рывка», однако этого не произошло.

Проханов пишет об угрозе переворота в России и последующего хаоса.

«Коронавирус обесцветил, ослабил все прежние идеологические посулы, разговоры о национальных скрепах, о неразрывности русской истории. Мы опять стоим перед угрозой нового колоссального разрыва, когда постсоветское ельцинско-путинское государство, просуществовав тридцать лет, замерло на краю чёрной исторической ямы. Как избежать падения в яму? Как предотвратить революцию и избежать хаоса?» – делится он своими опасениями.


«Исторического времени мало. Этого времени не хватит на медленную эволюцию. Его может хватить только на преображение, которое не раз случалось в русской истории. Воля пророков заставляла двигаться горы. Молитва праведников спасала города от испепеления. Жертвенное служение своему государству царей и вождей сберегало это государство. Оползень сдерживается не бетонными опорами, не надолбами, а могучим и верящим взглядом, который останавливает сползающее с горы государство. Немедленный импульс развития», – призывает Проханов.

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