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Новости Украины

Международное давление на Сербию по вопросу её отношений с Россией очень значительно, и оно усилится в ближайшее время.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время запуска нового производства на заводе компании Grundfos, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, даже обычный план консультаций министерств иностранных дел России и Сербии на ближайшие два года был использован для «ожесточенных нападок» на Сербию.

«Терпения остается всё меньше, нервозность растет, и все группы давления, а также часть СМИ и политических партий [в самой Сербии] будут задействованы. Как с одной стороны, так и с другой», – сказал Вучич, добавив, что ему остается лишь заботиться о Сербии и ее интересах. «Я не сражаюсь за Владимира Путина или Джозефа Байдена. Я борюсь за замечательных людей на этом заводе, за каждого из вас, женщин и мужчин Сербии», – сказал Вучич.

При этом президент отметил, что его страна не признает результаты референдума в четырех бывших регионах Украины о присоединении к России, так как это является нарушением международного публичного права.

«Мы защищаем нашу собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать территориальную целостность международно признанных государств, и это единственное, что нельзя изменить, это вещи, которые имеют для нас решающее значение», – сказал Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Сербия последовательно придерживается принципа нерушимости границ в Европе, поскольку считает его нарушением признание части своей территории – автономного края Косово и Метохия – в качестве так называемой «Республики Косово». При этом «Республику Косово» не признают более 60 стран мира, в частности, Россия, Китай, пять стран-членов Евросоюза (Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция), а также имеющая статус кандидата в члены ЕС Украина.

В случае, если Сербия признает территориальные изменения на Украине, Киев может использовать это для признания независимости «Республики Косово», к чему уже призывают отдельные украинские политики.

Сербия также продолжает кампанию по отзыву странами мира признания независимости Косово. 27 августа 2022 года президент Сербии Александр Вучич сообщил, что хранит в своем сейфе семь пока не опубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашенного Косово, а 20 сентября он заявил, что ещё одна страна приняла такое решение.