МИД: Сербия не признает референдум в Новороссии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербия не может принять результаты референдума в регионах Украины, поскольку это полностью противоречило бы государственным и национальным интересам страны. Об этом по возвращении с Генассамблеи ООН заявил глава МИД Сербии Никола Селакович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На пресс-конференции в Белграде, отвечая на вопрос агентства Танюг, примет ли Сербия результаты референдума в отдельных регионах Украины, Селакович заявил, что в соответствии с Уставом ООН и общепризнанными принципами и нормами международного публичного права Сербия не может принять эти результаты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«С одной стороны, это вопрос нашей принципиальной приверженности принципам и нормам международного публичного права, Уставу ООН, а с другой стороны, – это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ», – заявил Селакович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Сербии Александр Вучич заявил, что осуждая нарушение территориальной целостности Украины, страны Запада должны помнить: первой европейской страной, в отношении которой была совершена агрессия, стала Сербия.

«Многие говорят, что это первый конфликт на европейском континенте после Второй мировой войны. Но правда заключается в том, что территориальная целостность европейской страны, Сербии, была нарушена, а Сербия никого не атаковала, никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит», – сказал сербский президент с трибуны ГА ООН.

Как известно, Сербия последовательно придерживается принципа нерушимости границ в Европе, поскольку считает его нарушением признание части своей территории – автономного края Косово и Метохия – в качестве так называемой «Республики Косово». При этом «Республику Косово» не признают более 60 стран мира, в частности, Россия, Китай, пять стран-членов Евросоюза (Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция), а также имеющая статус кандидата в члены ЕС Украина.

В случае, если Сербия признает территориальные изменения на Украине, Киев может использовать это для признания независимости «Республики Косово», к чему уже призывают отдельные украинские политики.

Сербия также продолжает кампанию по отзыву странами мира признания независимости Косово. 27 августа 2022 года президент Сербии Александр Вучич сообщил, что хранит в своем сейфе семь пока не опубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашенного Косово, а 20 сентября он заявил, что ещё одна страна приняла такое решение.