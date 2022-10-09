Александр Вучич: У Сербии могут отобрать всё

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ЕС принуждает Сербию к признанию независимости Косово в условиях, когда международное право уничтожено и существует только право силы.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации 8 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главной темой обращения сербского лидера стала ситуация вокруг автономного края Косово и Метохия и ультимативных требований Запада признать его независимость, провозглашённую в одностороннем порядке в 2008 году.

«Наше положение становится все более сложным. Западные страны попытаются, как им кажется, «решить косовскую проблему», помогая самопровозглашенной Республике Косово вступить в ООН, чтобы отобрать этот аргумент у Владимира Путина и России», – отметил Вучич.

По его словам, представители Франции и Германии предложили Сербии «новую основу» договоренностей для урегулирования отношений с Косово.

«Нельзя отбрасывать предложение, которое исходит от двух самых могущественных стран, но я не уверен, что мы сможем его принять», – сказал Вучич, отметив, что самой большой ошибкой было бы допустить, чтобы ЕС был местом принятия решений по Косово и Метохии.

Президент Сербии пояснил, что, по утверждению Парижа и Берлина, план должен привести к скорому и окончательному разрешению всех вопросов, связанных с частично признанной республикой.

«Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и вероятно, значительную экономическую выгоду… Я ответил, что для Сербии по Конституции и не только по Конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», – отметил сербский лидер в обращении к нации.

Он добавил, что 2 или 3 ноября будет вынесено решение бюро Комитета министров о начале процесса принятия Приштины в Совет Европы.

«Они ждут, когда венгерский участник выйдет, а литовский войдет. Эта акция планировалась несколько месяцев», – указал Вучич.

Александр Вучич также отметил, что Сербия поняла посыл политики силы, и понимает, что международное право давно уничтожено и существует только право силы.

«Политика нашей страны заключается в том, что у нас могут отобрать все и сделать с нами все, а мы будем бороться со всей своей политической и юридической силой, чтобы защитить нашу страну, наши границы, нашу территориальную целостность, – подчеркнул президент Сербии. – У нас, как у государства, нет другого выбора, кроме как обратиться к международному праву. Все же остальные придерживаются его, только когда им это удобно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Сербия последовательно придерживается принципа нерушимости границ в Европе, поскольку считает его нарушением признание части своей территории – автономного края Косово и Метохия – в качестве так называемой «Республики Косово». При этом «Республику Косово» не признают более 60 стран мира, в частности, Россия, Китай, пять стран-членов Евросоюза (Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция), а также имеющая статус кандидата в члены ЕС Украина.