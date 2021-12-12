Алгоритм законного вхождения Украины в состав Большой России: у украинцев есть возможность вернуться домой

Новости Украины

Движение «Донецкая республика» провело видеомост с украинским политологом Александром Семченко – одним из немногих оставшихся в Киеве деятелей, открыто противостоящих бандеровскому режиму.

Об итогах общения с Киевом в авторской колонке читателям «ПолитНавигатора» рассказывает экономист Алексей Муратов, один из лидеров «Донецкой республики».

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…Вопреки тотальной лжи и антироссийской пропаганде, распространяемыми продажными украинскими СМИ, на Украине есть личности, готовые объединить украинское население вокруг идеи возвращения страны в Большую Россию, возглавить национально-освободительное движение и провести работу над глобальной ошибкой 30-летней давности – преступным выходом УССР из Советского Союза. Собственно, и вышла-то «незалежная» из СССР незаконно. Так что юридически Украина является частью России – правопреемницы Страны Советов.

Об этом преступлении «незалежных» властей донбасские общественники поговорили с нашим единомышленником из Украины, политологом, доктором политических наук Александром Семченко. Он вместе с соратниками борется с бандеровским питомником, который вновь поднял голову в «незалежной». Кроме того, украинские патриоты, которым небезразлична судьба страны, объединяются под знаменем новой политсилы «Держава» и разрабатывают алгоритм избавления Украины из западной оккупации и дальнейшего её возвращения на историческую Родину – в Большую Россию.

СССР ОСТАЛСЯ В УКРАИНСКОМ ТЕРНОПОЛЕ

Проводить такую архиважную для всего украинского населения соратникам Александра Семченко крайне сложно. Можно сказать, что ходят они по острию ножа, ведь зеленская, как и порошенковская, власть устраняют неугодных и физически, и на «законодательном» уровне. Да и сам политолог признаётся, что сражаться на идеологическом фронте в «незалежной» очень сложно. Потому что восьмой год отовсюду звучит навязанное Западом клише, что «Россия – агрессор». И некоторые украинцы в эту дикую ложь верят, потому что чиновники и боевики запугали людей до невозможности.

Александр Семченко, как очевидец происходящей Зе-вакханалии, подтвердил, что жителям постмайданной Украины выносят приговор, к примеру, за ношение футболки с гербом СССР или «лайки» в сосцсетях записей о советском прошлом, за сопротивление, даже словесное, переписыванию истории. Даже лидер партии «Держава» Дмитрий Василец из-за трусости и подлости Порошенко просидел в тюрьме 2,3 года – ему «пришили» «информационный терроризм». Кроме штрафов и арестов за ношение Георгиевской ленты, символики Советского Союза, украинским правительством принят законопроект, предусматривающий санкции в размере от 17 до 34 тыс. гривен за отрицание «российской агрессии» и называние войны в Донбассе гражданской». «Незалежная» стала территориальным образованием с новыми АНТИгероями и ценностями. Против геноцида украинцев бандеризации Украины борется команда Семченко.

«Перечитал решение Конституционного суда по поводу закона о «декоммунизации», которым введена уголовная ответственность за красный флаг, звезду и оправдания «преступлений тоталитарного коммунистического режима, – рассказал украинский политолог. – Так вы сами оправдываете эти «преступления». У вас, в конце концов, стоит каскад гидроэлектростанций на Днепре, дающий ежечасно 5 МВт электроэнергии. Так снесите тогда их – в рамках «декоммунизации»! Атомные электростанции, металлургические комбинаты, железные дороги, дома, где живут эти же националисты, – всё это построено в Советском Союзе. Есть в городе Тернополе ежесекундное напоминание о Советском Союзе: несколько домов жилого массива Солнечный составляют аббревиатуру СССР. Не противно ли националистам жить в таких домах?».

Как видим, не противно. Бандеровцы неплохо утроились в «незалежной». Но соль в том, что из-за жестокости националистов и их поддержки на законодательном уровне украинскими чиновниками, законно вернуться в Россию украинцы не смогут.

УКРАИНСКИЙ СЕПАРАТИЗМ ПРОПИСАН В КОНСТИТУЦИИ

Но, как пояснил политолог Александр Семченко, у украинцев в руках – инструментарий по возвращению на историческую Родину, так сказать, алгоритм возвращения Украины в состав Большой России.

«Сепаратизм на Украине не является преступлением. Право на сепаратизм прописано в украинской Конституции – в статье № 73. Там сказано, что вопросы изменения территории страны – это компетенция всеукраинского референдума. А референдум – это значит, не только прийти и проголосовать. Для его проведения требуется предварительная агитационная и подготовительная работа. Любой гражданин Украины может инициировать референдум об изменении статуса тех или иных территорий, и это не будет нарушением закона. Нарушением закона является призыв к вооружённому, насильственному изменению границ или к насильственному изменению Конституционного строя. Поэтому у украинцев есть реальная возможность вернуться туда, где всё было хорошо. А о том, что всё было хорошо, свидетельствуют факты: 30 лет назад нас, украинцев, было 52 млн. человек, сейчас – по лучшим оптимистическим оценкам, – порядка 38-40 млн. Если бы советский тренд продолжился, то украинцев сегодня насчитывалось порядка 70 млн.», – подчеркнул политолог.

В 1991 ГОДУ ДОНБАСС И КРЫМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОТОЙТИ РОССИИ

«Незалежность» Украины – это не только миф, который в полной мере осознало украинское население – это незаконный процесс. Александр Семченко пояснил: то, что было сделано в 1991 году, сделано не по закону.

«Тогда была масса нарушений при проведении референдума о выходе Украинской Союзной Республики из состава СССР, – говорит Семченко. К примеру, 1 декабря на Украине отмечали очередную годовщину Всеукраинского референдума 1991 года и подчёркивали, что Крым и Севастополь проголосовали за выход из состава СССР. Это неправда! Потому что тогда закон предписывал учитывать голоса за выход Республики из состава СССР не от количества людей, пришедших на избирательные участки, а от количества людей, внесённых в списки. Подразумевалось, что тот, кто не пришёл на референдум, автоматически проголосовал против выхода республики из Советского Союза. Тогда 9 млн. граждан УССР не поддержали «независимость». Для сравнения, в 2014 году за Порошенко проголосовали порядка 9 млн. граждан. И в Крыму, и в Севастополе менее 40 процентов поддержали неЗАВИСИМОСТЬ. Кстати тогда приписывалось принимать решение не 1/2, а 2/3 проголосовавших».

Отдельно подчеркну важный исторический момент, о котором рассказал политолог: на Всеукраинском референдуме был регион, в котором 2/3 голосов «за самостийнисть» не набралось. Это была Донецкая область, которая должна была остаться в составе СССР. Жители Донбасса уже тогда понимали, к чему приведёт отделение Украины от Великой страны. И уже тогда наш голос услышан не был.

«Если бы всё происходило по закону, то после референдума появился бы независимые от Украины Крым, Севастополь, Донецкая область. Кроме того, законом предписывалось, что референдум можно проводить не ранее, чем через полгода после его объявления. Его объявили 24 августа 1991 года, а провели 1 декабря. То есть прошло менее 4-х месяцев», – отметил Семченко.

Он добавил, что законом запрещалось проводить агитацию за «незалежнисть», но агитация была оголтелая. «Нам обещали Францию, золотые горы. И многие обманулись».

Антироссийская пропаганда 1991 года мало чем отличалась от нынешней «незалежной» информвойны. Перед референдумом 1991 года в агитационных листовках украинцам навязывали лозунги, а-ля Украина – колония СССР, ведь производит намного больше, чем потребляет, и для достижения европейского уровня жизни ей достаточно освободиться от Советского Союза. Но в действительности 85-90 % предприятий Украины были ориентированы на советский рынок . После «обретения свободы» эти предприятия не смогли найти новых покупателей, и впоследствии были порезаны на металл.

Уже после распада Советского Союза в открытом доступе появились цифры, которые доказывали, что УССР не являлась союзной кормилицей, а была дотационной республикой. Её ВВП в 1990 году составлял 12, 4 тыс. долларов, а потреблялось 13, 3 тыс. долларов. Чтобы покрыть нужды Украины, часть внутреннего валового продукта забиралась из Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, ВВП которой составлял 17,5 тыс. долларов, при потреблении из этой суммы только лишь 11, 8 тыс. долларов.

За 30 лет Украина проела весь советский потенциал. Как рассказал Александр Семченко, в 1996 году у украинцев была юридическая возможность спасти себя и страну от произвола и нищеты. Но людей опять обманули.

«Референдум 1991 года должен был проводиться в 2 этапа. Второй этап так и не был проведён. После оглашения результатов на референдуме должна была начаться процедура «развода»: разрыв экономических связей, даже обмен населением. Если люди, допустим, не захотели жить в «независимой» республике, то эта республика была обязана организовать им переезд за госсчёт на территорию, которая остаётся в составе Советского Союза, а также обеспечить бытовые нужды. После реализации этой процедуры, через 5 лет должен быть проведён второй этап референдума – что прописано по закону «О порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР». Этот повторный референдум должен был подтвердить первоначальный референдум 1991-го», – объяснил украинский политолог.

Таким образом, если второй этап референдума был бы проведён и украинцы не подтвердили результаты первого этапа, то «развод» УССР с Россией не состоялся бы. Говорить о том, что жители Украины захотели бы вернуться на Родину, есть все основания. Ведь «свободная» Украина начала стремительно деградировать. Вместо законного Референдума в 1996 году была принята украинская Конституция с широкими президентскими полномочиями, господствовала бедность, начались массовые забастовки шахтёров из-за невыплат зарплат, проходили разборки украинской мафии, делившей стратегические объекты страны. Всё это нельзя соотнести к европейской жизни, обещанной 5 лет назад.

Семченко акцентировал: говорить о том, что у украинцев сегодня нет нормативно-правовой базы для воссоединения с Отечеством, нет оснований. «Если украинское население захочет, – всё возможно, – добавил Александр Семченко. – Проблема в том, что людям серьёзно промывают мозги проплаченные СМИ».

Информационная война, которую проводят укроСМИ действительно масштабная. Но украинцам за 30 лет пора прекратить верить продажным журналистам.

Как говорят украинские активисты, которые пытаются бороться с произволом «незалежных» властей, у украинцев сейчас есть ещё одна возможность, чтобы изменить колонизацию страны коллективным Западом. В политсиле «Держава» даже озвучили Дорожную карту возвращения Украины в лоно России.

«Для начала людям нужно надо объединиться, – подчеркнул Семченко. – Потому что одного-двух, десятерых активистов постмайданные власти задавят по беспределу. В целях партии «Держава» – теснейший союз с Россией. Никто из политиков ранее не осмеливался на подобную партийную программу. Мы называем вещи своими именами, и все вместе будем добиваться правды».

Поэтому украинцы просто обязаны исправить ошибку 1991 года и предательство укровластей, если, конечно, они хотят вырваться из нищеты и Зе-украинского рабства. Дорогие единомышленники и украинские братья! Объединяйтесь в новых политических силах и возвращайтесь в Большую Россию, – мы вместе будем строить Великую страну!