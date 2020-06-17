Алкоголик Ефремов получит условный срок – адвокат

17.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Российский актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДДП в пьяном виде, отделается легким наказанием.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова.

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«Мое предположение, что Михаил Ефремов получит 6-7 лет условно. Известный актер. Неужели кто-то пойдет наперекор. Когда я это сказал вчера публично, то никаких особых возражений я не получил ни от коллег, ни от знакомых. В общем, более-менее как-то все согласились. Конечно, семья немножко в шоке от моего предположения, но мне кажется, что может быть и так», – сказал Добровинский.

При этом он не исключил, на мягкое решение суда могут повлиять ряд факторов.

«У него, по-моему, шесть детей, не знаю, какого возраста, но он никогда не был судим, он не бандит, не хулиган и так далее. Конечно, будут сотни и сотни писем, которые подпишут в его защиту много людей, московская интеллигенция, элита и так далее. И все это ляжет на весы», – считает юрист.

Он также утверждает, что семья Захарова начала ходить по телевизионным ток-шоу из-за опасения, что дело могут замять. По словам Добровинского, семья приняла решение не брать денег.

Напомним, что вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов не справился с управлением внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», за рулем которого находился курьер компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, впоследствии скончавшийся в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения. Также анализы показали в его крови наличие кокаина и марихуаны.

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