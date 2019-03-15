Алкоголизм, банды и тюрьма – на канале Мураева плачутся о судьбах боевиков «АТО»

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина сначала прогоняет своих граждан через «АТО», потом заставляет спиваться и бросает на произвол судьбы, вынуждая сколачивать в банды и заниматься криминалом.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола, экс-нардеп Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Ребята, которые прошли АТО, разные, и государству плевать на них. Оно не занимается посттравматическим синдромом, оно их напивает до скотского состояния, когда они ходят синие, и бросает их, они никому не нужны. Это огромная проблема.

И поэтому они сбиваются в эти отряды, ходят и добиваются всего, чего только можно. Но кроме того страшно, что в этих отрядах не только прошедшие АТО. Там сопляки от 15 до 17 лет», – отметил он.

Также украинский композитор Владимир Быстряков рассказал об экс-военнослужащим ВСУ, который, настрелявшись в Донбассе, поехал в Грузию устраивать революцию и пропал в местной тюрьме.

«У меня был знакомый, который пошёл в добровольцы от того, что сократили. Он был фотографом в одном из подразделений СБУ, сократили их отдел, и он пошёл добровольцем. Он был несколько раз ранен, и потом его даже несколько раз представляли к герою Украины.

Сейчас он находится в тюрьме в Тбилиси, потому что они поехали поднимать народные массы в Тбилиси, и там их заловили, и сейчас непонятна даже их судьба», – добавил композитор.

Напомним, накануне в Борисполе четверо преступников ворвались в ювелирный магазин и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 миллионов гривен.