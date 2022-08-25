Алкснис удивлен объяснениями замедления темпов СВО

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Новости Украины

Экс-депутат Верховного совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис выразил удивление по поводу того, что снижение темпов наступления российских сил на Украине объясняется заботой о минимизации жертв среди мирного населения.

«Я-то по своей наивности и непрофессионализму предполагал, что главное – это наоборот необходимо ускорять темпы нашего наступления, чтобы отодвинуть фронт как можно дальше от территории ЛДНР и освобожденных территорий, чтобы прекратить, наконец, их обстрелы и ежедневное убийство НАШИХ мирных граждан», – написал Алкснис в своём блоге.

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По его мнению, сейчас ситуация выглядит так, что «мы имитируем наступление и, тем самым, будем беречь ИХ население».

«И, в конце концов, Украина, восхищенная нашим благородством, в знак признательности объявит о своей капитуляции», – предположил Алкснис.

Он считает, что такое положение дел противоречит военной науке.

«В военном искусстве уже давно существует непреложная истина – высокие темпы наступления ведут к существенному снижению потерь наступающих и к высоким потерям обороняющихся. И наоборот – медленные темпы наступления ведут к высоким потерям наступающих и снижению потерь обороняющихся. Эта аксиома военного искусства написана кровью миллионов и миллионов солдат, погибших на полях сражений в бесчисленных войнах и военных конфликтах», – заявил Алкснис.