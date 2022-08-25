Алкснис удивлен объяснениями замедления темпов СВО

25.08.2022  21:41 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Экс-депутат Верховного совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис выразил удивление по поводу того, что снижение темпов наступления российских сил на Украине объясняется заботой о минимизации жертв среди мирного населения.

«Я-то по своей наивности и непрофессионализму предполагал, что главное – это наоборот необходимо ускорять темпы нашего наступления, чтобы отодвинуть фронт как можно дальше от территории ЛДНР и освобожденных территорий, чтобы прекратить, наконец, их обстрелы и ежедневное убийство НАШИХ мирных граждан», – написал Алкснис в своём блоге.

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Экс-депутат Верховного совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис выразил удивление по поводу того, что...

По его мнению, сейчас ситуация выглядит так, что «мы имитируем наступление и, тем самым, будем беречь ИХ население».


«И, в конце концов, Украина, восхищенная нашим благородством, в знак признательности объявит о своей капитуляции», – предположил Алкснис.

Он считает, что такое положение дел противоречит военной науке.

«В военном искусстве уже давно существует непреложная истина – высокие темпы наступления ведут к существенному снижению потерь наступающих и к высоким потерям обороняющихся. И наоборот – медленные темпы наступления ведут к высоким потерям наступающих и снижению потерь обороняющихся. Эта аксиома военного искусства написана кровью миллионов и миллионов солдат, погибших на полях сражений в бесчисленных войнах и военных конфликтах», – заявил  Алкснис.

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