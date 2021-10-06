Альянс AUKUS – против Китая и России

06.10.2021 14:27 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Создание AUKUS – нового военного альянса США, Великобритании и Австралии полностью меняет расклад сил не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Он призван остановить и изолировать Китай, но также нацелен и против России, особенно против еe Дальнего Востока.

Блоковое мышление холодной войны не просто возрождается, а получает новое дыхание, так как Вашингтон видоизменяет геополитическую конструкцию, создавая новый альянс в той части земного шара, где проляжет главный фронт будущей войны с целью сохранения англосаксонского господства в мире.

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Теперь многим становится понятным, что уход американцев из Афганистана был не просто поражением и капитуляцией, а стремлением сконцентрировать все свои силы именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это, по сути, тот план, разработанный еще командой Дональда Трампа и направленный на нанесение первого удара по Китаю, который воспринимается всем коллективным правящим классом Америки в качестве главного военно-политического противника.

Нельзя сказать, что это что-то абсолютно новое, так как уже существовал блок QUAD с участием США, Японии, Индии и Австралии, на базе которого Вашингтон собирался сформировать подобие НАТО в регионе. Но быстрый рост военного и ядерного потенциала Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК), а также усиление сил ВМФ КНР в Тихом океане создали для Белого дома угрозу потери первенства и толкнули к поиску иных путей сдерживания Пекина.

Фактически создание AUKUS предоставляет США совершенно новые возможности для реализации своих планов по наращиванию военного присутствия в Азиатском-Тихоокеанском регионе, так как включает Канберру в ось англоязычных стран, которая становится главным плацдармом агрессии в отношении Китая. Вашингтон тем самым грубо нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, так как открыто анонсировал свой план по строительству для ВМС Австралии атомного подводного флота.

Таким образом происходит не только дальнейшая милитаризация и концентрация ядерного оружия на Тихом океане, но и идет быстрое разрушение сложившейся системы в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, когда целый ряд стран сознательно противопоставляется американцами Китаю.

Теперь следует ожидать возникновения череды новых локальных конфликтов, так как теперь за каждую страну региона будет идти нешуточная борьба сторон с включением их в свои альянсы и с размещением воинских контингентов. Не исключено, что раскроются старые раны противостояния в Индокитае.

Соответственно, создание AUKUS – подтверждает выстраивание Вашингтоном долгосрочного курса на противостояние с Китаем, даже путем разжигания серии кровопролитных конфликтов в спорных и буферных странах, а также готовность американцев пренебречь интересами союзников по НАТО для проведения такого курса. Ведь очевидно, что европейские и даже азиатские союзники США остались недовольными таким решением.

При этом логика Австралии понятна, так как зачем ей теперь дизельные французские подводные лодки, когда она встает на совершенно новый уровень, и помимо атомного подводного флота приобщается к ядерному потенциалу США и Великобритании, претендуя, тем самым, на статус сверхдержавы.

Но сразу же после образования AUKUS официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что, тем самым, Канберра становится и объектом возможной ядерной атаки в случае войны.

Вообще в новой геополитической конструкции, выстраиваемой англосаксонскими державами, нет места для Европы и европейцев, которые теперь оказываются на периферии мировых политических процессов. Устранение со сцены ослабленной Франции является закономерным итогом полного подчинения «старых демократий» США. Теперь ЕС прямо указали её место, и после такого удара правящим элитам ФРГ и Франции навряд ли хватит политической воли сейчас перечить хозяину и выстраивать собственную «европейскую армию».

Появление AUKUS закладывает противоречия и между азиатскими союзниками и США, так как ту же Японию, Южную Корею и Индию не пригласили в новый альянс, а с наращиванием противостояния с Китаем они также вынуждены будут обрывать свои налаженные торговые и экономические связи с Поднебесной. Но, с другой стороны, этот шаг Вашингтона открывает перед ними ворота резкого усиления собственного военного и даже ядерного потенциала.

По сути уже запущена гонка вооружений, так как из Дели и Токио звучат воинственные возгласы о переоснащении армий и флота, и постройки своих атомных субмарин в противовес Пекину и Исламабаду. И Пентагон будет активно содействовать данным устремлениям, делясь технологиями и продавая вооружение и оборудование.

Именно в связи с этим 24 сентября в Белом доме состоялся первый очный саммит лидеров стран QUAD (Австралия, Индия, Япония и США), чтобы снять все неясности и вопросы и договориться о единой стратегии действий. При этом AUKUS будет одновременно ядром и военным авангардом нового блока в регионе, скрепляя всю конструкцию.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уже охарактеризовал данный «Союз четверки» как недружественный альянс государств, направленный как против Пекина, так и Москвы. «По сути, QUAD — это прообраз азиатского аналога НАТО. Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом для проведения антикитайской и антироссийской политики», – отметил он.

На этом фоне особую опасность для России представляет активное участие Токио в QUAD, созданного еще в 2007-м году по инициативе премьер-министра Синдзо Абэ. 5 октября этого года премьер-министр Японии Фумио Кисида в разговоре с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном уже официально поддержал создание военного альянса AUKUS «ради отстаивания общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе».

Это и понятно, так как AUKUS является настоящим трамплином для возрождения военной мощи Японии, армия которой сейчас интенсивно перевооружается и станет орудием в руках США не только против Китая, но и России, угрожая Курильским островам и всему российскому Дальнему Востоку.

Член правящей партии и экс-министр обороны Таро Коно в стенах парламента уже потребовал создания собственного атомного флота: «С точки зрения технических способностей обладание атомными подводными лодками очень важно».

Таким образом, Токио, поддавшись реваншистским идеям возрождения империи, становится активным проводником формирования широкого антикитайского и антироссийского альянса, пытаясь присоединить к блоку в формате QUAD+ в качестве союзников уже Южную Корею, Вьетнам, Сингапур, Индонезию и Таиланд. Данные действия могут иметь далеко идущие последствия.

Соответственно, эпицентр противостояния теперь прочно перемещается на Восток, из-за чего отправляется на обочину истории старая Европа, появляются новые региональные игроки, а США ставит уже на англосаксонский военный альянс в надежде остановить и разрушить Китай. В связи с образованием главного фронта борьбы и тех угроз, которые несут с собой AUKUS и QUAD, создание полноценного военного блока между Россией и КНР уже по сути неизбежно.

Но эта конфигурация и сближение между Москвой и Пекином открывают и новые возможности по усилению интеграционных процессов на постсоветском пространстве и консолидации стран ЕАЭС и ОДКБ. Ядро из двух сверхдержав уже стало притягательной силой для Ирана, Пакистана и других стран, да и вся Центральная Азия оказывается полностью в сфере влияния такого альянса.

Поэтому силы Запада будут неизбежно выдавливаться с Ближнего Востока и бывших республик Советского Союза.