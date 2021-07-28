Альянс Литвы, Польши и Украины собирается «вырвать» Белоруссию из «русского мира»

28.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина, Польша и Литва рассмотрят заявку Белоруссии на присоединение к так называемому формату «Люблинский треугольник», когда та встанет на «путь демократии».

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По мнению Кулебы, «Люблинский треугольник», сформированный год назад, поможет Белоруссии вырваться из «русского мира».

«Благодаря «Люблинскому треугольнику» Украина утверждается как активный участник международной политики. «Треугольник» создает реальную альтернативу политическому «русскому миру» в нашей части Европы. Украина, Польша и Литва уже никогда не вернутся в российскую сферу влияния, а для Белоруссии «Люблинский треугольник» является реальной альтернативой на будущее, и мы будем помогать белорусскому народу построить справедливое государство, которое имеет европейское будущее, и в котором защищаются права человека. Когда Белоруссия станет на демократический, европейский путь развития, мы – Украина, Польша и Литва, будем готовы рассмотреть ее присоединение к нашему формату», – заявил Кулеба.

Ранее политолог Владимир Воля назвал «Люблинский треугольник» бессмысленной политической инициативой, которая ничего не решает.