Американцам срочно нужна война на Украине

18.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Война в Донбассе нужна не только президенту Украины Петру Порошенко для сохранения власти, но также и США, чтобы вынудить Европу отказаться от российского газа.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война в зоне АТО, война на Донбассе нужна не только Порошенко, она нужна ещё и тем же самым Соединённым Штатам, чтобы вынудить Европу отказаться от строительства (Северного-потока-2. – ред.)», – отметил эксперт.

Также он полагает, что Европа, потратившая более 60 миллиардов на антироссийские санкции, теперь рискует остаться без дешевого российского газа.

«Политически Европа уже должна была пожертвовать больше 60 миллиардов на санкции. Она ведь это делала не с большим удовольствием. Если сейчас они смогут спровоцировать войну, то смогут вынудить Европу и отказаться от Северного потока. И это будет главная цель, которой достигнут американцы», – резюмировал Шурыгин.

Напомним, накануне Европарламент выступил против «Северного потока — 2» и принял резолюцию с поддержкой Украины и призывом к странам ЕС остановить реализацию российского проекта.