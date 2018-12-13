США добились от Европы жесткого антироссийского решения

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Европарламент выступил против «Северного потока — 2» и принял резолюцию с поддержкой Украины и призывом к странам ЕС остановить реализацию российского проекта. Соответствующее требование содержится в принятой в ходе пленарной сессии Европарламента резолюции по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина». Аналогичное заявление днем ранее сделали члены палаты представителей конгресса США. В Белом доме дали понять, что готовят санкции в отношении газопровода, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Европейский парламент подтверждает, что считает ключевой роль Украины в европейской сети энергетического обеспечения. Европарламент осуждает строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины, так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и диверсификации источников энергоснабжения. Европарламент требует аннулировать данный проект», — подчеркивается в тексте резолюции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кроме того, парламентарии призвали Евросоюз применить санкции в отношении России, если украинские моряки не будут освобождены после конфликта в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября. Что касается Украины, то, по мнению европейских депутатов, Киев должен сделать приоритетом борьбу против коррупции, начать решать проблему «олигархической власти» и продолжить реформы по децентрализации.

Накануне аналогичную позицию по «Северному потоку — 2» заняли заокеанские коллеги европарламентариев. Палата представителей конгресса США 11 декабря поддержала введение санкций против российского газотранспортного проекта в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Запуск газопровода, подчеркивается в документе, станет «существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США».

Конгрессмены призвали также президента США Дональда Трампа сделать все возможное «для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации для снижения зависимости ЕС от РФ».

В американской резолюции также содержался призыв к странам ЕС отказаться от участия в этом энергетическом проекте. И хотя документ носит рекомендательный характер, и европейские партнеры не обязаны его выполнять, европейские депутаты не преминули воспринять это как сигнал к действию.

Вместе с тем, германские СМИ констатируют, что остановить уже начатую стройку и отозвать выданные разрешения практически невозможно.

В Кремле на резолюцию американской палаты представителей США отреагировали весьма сдержано.

«Мы не считаем ее (резолюцию) правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.