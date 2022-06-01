Американцев предупредили, что шантаж Арестовича истерикой до добра не доведет

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Новости Украины

Киевский режим не оставляет попыток изменить в своею пользу ситуацию на фронте, надеясь на поставки американского оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт полковник в отставке Владимир Попов.

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«Вряд ли боевые действия закончатся сиюминутно. Киев рассчитывает взять реванш и продолжает активные боевые действия против подразделений РФ и их союзников», – говорит аналитик «Известиям».

Он напомнил, что «надежды на дальнейшие военные поставки озвучил в категоричной форме советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пригрозив, что Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если тот не предоставит ВСУ американские РСЗО.

«Американцам стоит подумать, насколько нужно накачивать оружием такую своенравную Украину. Боевыми действиями недовольны не только американцы, но и многие европейские страны и Турция, которые требуют от сторон прекратить вооруженные действия и сесть за стол переговоров», – добавил Попов.