Американцы боятся, что Украина сдаст их военные секреты

Новости Украины

США хотят укрепить систему ПВО Украины, но не рискнут передавать ей системы «Патриот», а ограничатся переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер», которые в состоянии поражать цели на высотах не выше 3,5 км.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы сознают слабость украинской ПВО, и есть уже планы, как выйти из этого состояния. Украинская сторона запрашивает «Патриот» в версии пак-3. Это современные достаточно эффективные системы по борьбе с любыми классами аэродинамических целей. Но американцы боятся ее доставлять на Украину. Это связано и с ценовыми параметрами, и с вопросами обучения личного состава, и выполнением практических стрельб. Но самой главное, у американцев еще нет уверенности, что поставив эти средства ПВО, сведения о них не окажутся где-нибудь в том месте, где американцы не хотят, чтоб это оказалось», – отметил Ходаренок.

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«Иначе говоря, все американские секреты могут быть украинской стороной сданы на данном этапе. Они еще не убеждены в способности ВСУ не передавать кому бы ни было военные секреты. Вот это их главным образом сдерживает», – считает аналитик.

По его оценке, ПВО и авиация это самые слабые подразделения украинской армии.

«Все зенитно-ракетное вооружение и другие средства ПВО как, например, радиолокационное вооружение, автоматизированные системы управления на Украине мало изменились с 1991 года. Что им досталось с момента распада СССР, так оно примерно есть и сейчас. И в советские времена у них не было никаких центров компетенций по разработке этого оружия. Можно без преувеличения сказать, что все средства ПВО на Украине находятся в достаточно бедственном состоянии, потому что конструкторские школы создаются в течение долгого времени. Для этого нужна промышленная база», – добавил эксперт.

«Поэтому на вооружении у них в основном находятся устаревшие образцы наших зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций, которые были на оснащении нашей армии до 1991 года. Состояние откровенно бедственное, как, впрочем и с ВВС: с 1991 года украинская авиация не получила ни одного нового боевого самолета. Это самые слабые места украинской армии: авиация и ПВО», – сказал Ходаренок.

Вчера американская газета Politico со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что власти США в рамках секретной военной помощи передадут Украине радарную систему и морское оборудование. Речь идет о дополнительной военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Когда США приступят к поставкам нового пакета военной помощи Украине, не уточняется. Журналист Politico Ли Хадсон, освещающий вопросы военной и оборонной промышленности, считает, что военные чиновники США опасаются отправлять свое оборудование в Восточную Европу, в частности, из-за необходимости замены материалов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», киевское интернет-издание «Зеркало недели» сообщило, что спецслужбы США не делятся с Украиной секретной информацией, поскольку о ней сразу же узнает Россия.