Американцы целенаправленно уничтожают угольную отрасль Украины

12.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент страны, которая когда-то экспортировала уголь и создавала свои электровозы, радуется и гордится тем, что теперь уголь из Пенсильвании по Украине везут электровозы, сделанные в Пенсильвании.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Северодонецк, Павлоград – это города Донбасса, где этого угля валом! Их отключают от отопления. В это время шахтёры в Луганской области, подконтрольной Украине, сидят в шахтах, бастуют, потому что месяцами не получают зарплату. Попробовало правительство Гройсмана выделить небольшие деньги на поддержку угольной отрасли, чтоб хотя бы расплатиться с шахтёрами – кто их первый одёрнул, ударил по рукам? Посол США на Украине! Заявила: «Вы не имеете права поддерживать свою угольную отрасль, потому что есть уголь из Пенсильвании», – рассказал политолог.

«То есть они гробят свою угольную отрасль и гордятся этим! Представьте, Порошенко недавно на встрече с Болтоном заявил: «Мы гордимся тем, что уголь из Пенсильвании по Украине везут электровозы, сделанные в Пенсильвании». Это говорит президент страны, где экспортировали уголь и делали свои электровозы!» – подчеркнул Корнилов.