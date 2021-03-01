Американцы демонстративно нагрянули в Судан вслед за российским сторожевиком

01.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Спустя сутки после известия о первом заходе российского боевого боевого корабля – фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» в Судан на место будущей базы ВМФ РФ, в акватории этой страны появился эсминец ВМС США DDG-81 Winston Churchill.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что США хотят реализовать сценарий «сомализации» Судана. Так он объяснил демонстративное появление военных кораблей в главном порту африканской страны.

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По словам военного эксперта, сегодняшнее прибытие в Порт-Судан американского эсминца и то, как оно подавалось в Twitter временного поверенного в делах США в Судане Брайана Шукана, отражает анонсированную еще в 2018-м году линию Африканского Командования Армии США. Тогда оно настаивало на активизации операций по противодействию российскому и китайскому влиянию.

«Укрепление связей России с Суданом вызывает беспокойство США, которые видят очевидное усиление российских позиций в северо-восточной Африке, где Судан играет важную роль. Подписание соглашений РФ и Судана о создании военно-морской базы в Порт-Судане, фактически устанавливает постоянное военное присутствие РФ в Красном море, а с учетом соглашений с Мозамбиком, интенсифицирует военное присутствие РФ в Восточной Африке и в западном части Индийского океана, куда с опорой на суданскую базу смогут более активно выходить российские боевые корабли», — объяснил у себя в Телеграм-канале Борис Рожин.

От отметил, что США, имея возможности оказывать политическое и экономическое давление на власти Судана будут стремиться к тому, чтобы либо подорвать российско-суданское соглашение, либо затруднить его практическую реализацию.

«В том числе используя внутреннюю нестабильность в Судане, а также зависимость властей в Хартуме от финансовой помощи со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, которые имеют серьезное влияние на военное руководство Судана. Прибытие американских и британских кораблей, можно расценивать как сигнал для РФ и Судана, что Вашингтон будет стремиться вернуться в игру в этой стране, оппонируя усилению российского военного присутствия», — пишет военный эксперт.

Из всего этого он делает вывод, что США могут пойти по пути реализации сценария «сомализации» Судана, если у них не получится другими путями купировать нежелательное для них военное присутствие РФ в Судане.

«Кроме того, подрыв позиций РФ в Судане через хаотизацию процессов в этой стране, может рассматриваться и как часть системного давления на позиции РФ в центральной Африке. Сама угроза хаотизации, может стать аргументом в отношениях Хартума и Вашингтона, где США будут настаивать на пересмотре подходов местных властей в отношениях с РФ. На деле, все это старая-добрая практика еще прошлой Холодной войны, когда интересы СССР и США сталкивались на территории третьих стран, в том числе все той же северо-восточной Африки», — подытожил эксперт.