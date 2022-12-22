Американцы ищут своих зеленских в других странах СНГ

Американцы заканчивают военно-социальный эксперимент над Украиной, вполне удовлетворённые результатом, чтобы на примере этой страны поджечь всё, что смогут, по периметру границ РФ.

Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил перешедший на сторону родного Донбасса бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Шахтер» Руслан Мармазов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, при в всём нашем к нему отношении, вдруг неожиданно оказался очень важной фигурой в концепции коллективного Запада. Дело в том, что Украина сегодня для США и всего Запада является небывалым полигоном социального, военного эксперимента, и все жители – это кролики, на которых проводятся эксперименты, не спрашивая их желания. Так вот, Зеленский – это главный кролик, на котором тоже проводятся эксперименты, и на нём оттачиваются и отлаживаются схемы, форматы, которыми потом коллективный Запад будет руководствоваться и на других территориях. Разумеется, всё это выглядит нелепо, как поездка даже не руководителя колониальной администрации где-то с дальних островов, это что-то ещё более унизительное. Как он расшаркивается, я удивлён, как он не бросился поцеловать руку или ещё что-то сотворить, но общий тон такой. А ему подыгрывает массовка Сената, Конгресса и прочих, живо аплодируют, бегут какие-то фриковые бабушки за руку поздороваться, сказать какие-то слова одобрения. Это шоу, выездная конференция, гастроль «95 квартала», который превращается в некий атрибут мировой политики. Американцы рассмотрели, что это можно использовать, и используют в полной мере», – сказал Мармазов.

Он подчеркнул, что за всей этой комичностью стоят человеческие жизни, кровь и холодная геополитика.

«Это было бы очень здорово, можно было бы над этим славно поржать, что мы, если честно, время от времени и делаем, если бы всё это не стоило серьёзных кровавых событий, в первую очередь, в моём родном Донецке, а теперь добираются и до великорусских областей, что очень тревожно, и с этим надо что-то делать. Тема «деквартализации» прилегающего к России пространства – это одна из насущных тем, и касается это не только Украины, но и Прибалтики, и Средней Азии, да, этим всем придётся заниматься. На каждую эту территорию у Вашингтона или Лондона найдётся свой Зеленский. Как он будет называться, не суть важно, а действовать он будет примерно по той же схеме, потому что, как мне кажется, она американцам показалась удачной», – объяснил медийщик.