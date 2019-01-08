Американцы не собираются помогать ВМСУ прорываться в Азов

08.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Заход корабля ВМС США USS Fort McHenry в Черное море никак не связан с заявлением секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова о том, что плавсредства ВМС Украины будут продолжать попытки прорваться через Керченский пролив в Азовское море.

Об этом в эфире киевского радио «Крым. Реалии» заявил заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что эти события не связаны, потому что существует план пребывания военно-морских сил США в Черном море. Это плановое мероприятие абсолютно. Корабли США и других стран НАТО постоянно заходят в Черное море, чтобы продемонстрировать России, что НАТО не забывает о Черном море», – сказал Самусь.

Он также выразил сомнение в том, что прорыв украинских плавсредств через Керченский пролив состоится в ближайшее время.

«Сейчас не лучшее время для прохода через Керченский пролив в Азовское море. Тем более, что украинские корабли не являются особо готовыми с точки зрения мореходности для таких дальних переходов. Это будет сделано в более удобное время. Заявление Турчинова демонстрирует, что Украина не будет сдавать Керченский пролив и Азовское море России, и будет постоянно демонстрировать свободу навигации в этих районах», – сказал Самусь.