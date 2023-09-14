Американцы поместили своих коллаборантов из Афганистана в маленькое Гуантанамо

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Ряд международных правозащитных групп подали в суд на правительство США, чтобы заставить Вашингтон предоставить информацию о тысячах афганских беженцев, которые находятся в лагерях в ОАЭ, Катаре и Косово.

Об этом сообщает Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В судебном иске, в частности, сообщается о лагере беженцев «Лия», который был разбит на территории американской военной базы «Кэмп Бондстил» в Косово. Также там приводятся показания свидетелей, согласно которым этот лагерь получил негласное прозвище «Маленький Гуантанамо».

В 2021 году в этот лагерь было принято более тысячи афганских беженцев из числа сотрудников, полицейских и военных оккупационной администрации. Все они, в составе124 тысяч афганцев были эвакуированы властями США в августе 2021 года после того, как Талибан взял под свой контроль Афганистан. Многие из них и по сей день официально проходят процедуру проверки на лояльность американскими чиновниками.

В иске правозащитников приводятся многочисленные свидетельства о жестоком обращении с людьми в центрах афганских беженцев, которые в основном контролируются правительством США, и о практически концлагерных условиях содержания в них.