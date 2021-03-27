Американцы потребовали от Украины военные базы в Одессе и на Востоке

27.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина не может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, но Киеву следует позволить альянсу разместить свои войска на украинской территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил , бывший посол США в РФ и экс-заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу.

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По его мнению, Украине стоит попросить Североатлантический альянс продемонстрировать свою поддержку на нынешнем этапе, когда членство в НАТО выглядит долгосрочной перспективой.

Уточняется, что речь может идти о строительстве военно-учебного центра с постоянным присутствием армий США или группы союзников на востоке Украины. Кроме этого, предлагается открыть в Одессе совместный военно-морской центр Украина — НАТО, которым могли бы пользоваться все западные союзники.

«Это бы показало готовность союзников напрямую поучаствовать [в обеспечении обороноспособности Украины] перед лицом продолжающейся агрессии России», — считает Вершбоу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве подтвердили, что американские спецслужбы и вооруженные силы фактически взяли Украину под свой контроль.

Кроме того, американские стратегические бомбардировщики начали свободно действовать в воздушном пространстве Украины.