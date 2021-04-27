Американцы признали, что Россия успешно реализует курс на отказ от доллара

27.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Доля американской валюты в российском экспорте впервые упала ниже 50 процентов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает новостной сайт американской компании «Блумберг», являющейся одним из основных поставщиков финасовой информации.

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«Доля доллара в российском экспорте упала ниже 50% впервые в истории в четвертом квартале [2020 года] после многолетней кампании Кремля по снижению уязвимости страны перед активами США. По данным центрального банка, опубликованным в понедельник, большая часть спада в использовании доллара была вызвана торговлей России с Китаем, более трех четвертей которой сейчас ведется в евро. Данные показывают, что доля единой валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на 10 процентных пунктов до 36%», – пишет агентство.

Отмечается, что уже введенные санкции и постоянная угроза грядущих побудили Россию искать способы изолировать свою экономику от вмешательства США. Кроме того, Центробанк РФ сократил запасы казначейских облигаций в своих международных резервах, увеличив долю золота и евро.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия и Китай сбрасывают США с пьедестала мирового финансового гегемона

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