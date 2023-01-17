Американцы провезли Залужного в Польшу без ведома польских спецслужб

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Хотя встреча прошла в Польше, местные СМИ о ней пока не сообщили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщило 17 января около 19 часов по Москве американское информационное агентство Associated Press (АР), «высший американский военный офицер, генерал армии США Марк Милли, посетил место у украинско-польской границы и впервые лично пообщался со своим украинским коллегой. Место встречи не разглашается».

«Милли встретился с Залужным на несколько часов на юго-востоке Польши. Оба военных лидера часто говорили о потребностях Украины и состоянии войны в течение последнего года, но никогда не встречались», – пишет АР.

Украинские СМИ акцентировали внимание на том, что это был первый выезд Валерия Залужного за границу Украины после 24 февраля 2022 года.

«Встреча прошла в то время, когда международное сообщество наращивает военную помощь Украине, включая расширенную подготовку украинских войск со стороны США и предоставление ракетной батареи Patriot, танков, а также увеличение количества систем противовоздушной обороны и других систем вооружения со стороны США и коалиции европейских и других стран», – отмечает АР.

Пресс-секретарь Милли полковник Дэйв Батлер сообщил двум журналистам, путешествующим с главой объединенного комитета, что оба генерала считали важным встретиться лично. Журналисты не сопровождали Милли на встрече и, по условиям военных, согласились не называть военную базу на юго-востоке Польши, где они находились.

Батлер рассказал, что была надежда, что Залужный поедет в Брюссель на встречу НАТО и других руководителей оборонных ведомств на этой неделе, но когда в понедельник стало ясно, что этого не произойдет, они быстро решили встретиться в Польше, вблизи границы. На встречу приехала лишь небольшая группа – Милли и шесть его старших сотрудников – на автомобиле. Пресс-секретарь выразил надежду, что эта встреча «позволит Милли передать обеспокоенность Залужного и информацию другим военным лидерам во время встречи глав государств и правительств НАТО».

Примечательно, что даже через несколько часов после публикации новости о встрече Милли и Залужного на портале Associated Press, об этом событии не упомянули польские СМИ. Это наводит на мысль, что, как и в случае с бесконтрольным проездом через территорию Польши делегации Владимира Зеленского в конце декабря 2022 года, Валерий Залужный и сопровождавшие его лица не проходили в Польше пограничный и таможенный контроль.

Кроме того, сама встреча, скорее всего, проходила на базе американских войск в аэропорту Жешув, которая имеет статус экстерриториальности – по соглашениям, подписанным между Варшавой и Вашингтоном ещё в августе 2020 года.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский и сопровождавшие его лица, которые в декабре добирались из Киева в США через Польшу, не прошли в этой стране необходимых формальностей и вообще не контактировали с соответствующими польскими службами.