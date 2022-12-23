В Перемышле и Жешуве американцы грубо «оттёрли» польских спецслужбистов от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и сопровождавшие его лица, которые добирались из Киева в США через Польшу, не прошли в этой стране необходимых формальностей и вообще не контактировали с соответствующими польскими службами.

Об этом сообщило популярное в Польше Radio ZET со ссылкой на источники в специальных службах страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Отмечается, что Владимир Зеленский в сопровождении посла США в Киеве Бриджит Бринк и группы украинских чиновников попал на территорию Польши на специальном поезде. Польские власти и службы этот поезд не контролировали, более того, они вообще не знали, кто является его главным пассажиром.

На железнодорожном вокзале в Перемышле американцы посадили украинского президента и сопровождавших его лиц в свои автомобили и отвезли на аэродром в Жешуве, где расквартированы силы 82-й дивизии ВДВ США. Из Жешува Зеленский на американском самолёте покинул Польшу, отправившись сначала на авиабазу США в Рамштайне (ФРГ), а уже оттуда – в Вашингтон. Пограничный и таможенный контроль делегация не проходила ни на въезде в Польшу, ни на выезде из неё.

Источники Radio ZET связывают такое поведение американцев с инцидентом, произошедшим 14 декабря в Главном управлении полиции Польши, когда её начальник генерал Ярослав Шимчик случайно выстрелил из гранатомета, полученного в подарок от украинских коллег.

«Украинцы и американцы не только читают наши СМИ, но и имеют свои источники информации. Это явное недоверие, вызванное несколькими причинами: страхом, что польское правительство преподнесет эту поездку как свой успех. Риск того, что мы будем давить на Зеленского, чтобы он извинился за гранатомет и ракету в Пшеводове, риск саботажа поездки», – заявил Radio ZET бывший глава одной из польских спецслужб, не пожелавший назвать себя.

«Забавно, как «крутые» поляки возмущаются тем, что Зеленского провезли через Польшу в США в обход «наших» служб. Но ведь для них Польша бантустан и колония. Они знают, что могут делать здесь все, что захотят! Да и вообще, у кого им мнение спрашивать, у политиканов или у парня, чуть не взорвавшего свой штаб из гранатомета? Давайте серьезно! Они видят, что с поляками они могут делать все, что захотят, ярким примером чего является Пшеводов, поэтому не стоит удивляться», – так прокомментировал произошедшее Марчин Роля, главный редактор правого онлайн-телеканала wRealu24.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Владимира Зеленского доставили из Польши в США на американском военном самолёте.