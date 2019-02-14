14.02.2019, Москва, Владимир Гладков

США проводят санкционную политику не только против России, но и усиливают давление на Германию.

Об этом в студии телеканала «Россия 1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вот мы говорим про санкции, но вы спросите у немцев, ведь Германию замучили этими санкциями. Я могу сказать, что АКК, просто сложно произносить Анна Крамп-Карренбауэр [потенциальная преемница Меркель], даже она однозначно высказалась по поводу «Северного потока» и как американцы пытаются задавить Германию.

И она говорит, что их давить пытаются не только «Северным потоком», но и санкциями по Ирану. Ведь в Иране работает приличное количество немецких фирм и АКК сказала однозначно, что американцы свои фирмы, которые работают с Ираном, не наказывают, а немецкие и другие европейские фирмы наказывают», – заявил Сосновский.

Также политолог выразил мнение касательно тех санкций, которые были наложены на Россию в связи с ситуацией в Керченском проливе.

«Я хочу сказать насчет тех санкций, которые сейчас возникают, в связи с украинскими моряками. Напомню только одно, что в американской тюрьме находится неправомочно арестованный Виктор Бут и Ярошенко. Люди сидят по обвинениям, которые никак не доказаны и которые не были реальными, но тем не менее все спокойно с этим соглашаются и никто не выступает с какими-то санкциями против США», – отметил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Германии заявляли, что разработан механизм, который позволит обойти европейским фирмам американские санкции и работать на иранском и российском рынке.