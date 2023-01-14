Американцы уже «победили» Россию на Украине и берутся за Китай

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Главной угрозой миру в 2023 году является не вооружённый конфликт на Украине, а возможное столкновение США и Китая из-за Тайваня. Таковы результаты опроса экспертов, проведённого Американским советом по внешней политике, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский совет по внешней политике (Нью-Йорк) провёл опрос нескольких сотен экспертов, в том числе высокопоставленных чиновников и сотрудников аналитических центров. Респонденты в основном полагают, что в 2023 году наибольшая опасность миру таится не на Украине, а в потенциальном китайско-американском столкновении из-за Тайваня.

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При этом, по оценке нью-йоркского аналитического центра, значительным остаётся риск того, что российская экономика пойдет ко дну, и «спровоцирует социальные и политические волнения, которые запустят спираль нестабильности в мире, и без того дестабилизированном конфликтом на Украине». Что же касается самой Украины, то наибольшую опасность американцы видят в возможности того, что применение «неконвенционального оружия перекинется на другие страны».

Следующими угрозами миру и безопасности опрошенные эксперты считают испытания Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности, и риск того, что новое крайне правое израильское правительство может атаковать Иран. Наконец, упоминаются стихийные бедствия и социальные волнения в Латинской Америке, которые могут привести к еще большей волне мигрантов на мексиканско-американской границе.

Судя по всему, в духе известного фильма, американцев призывают «не смотреть на Украину», чтобы не объяснять, куда идут десятки миллиардов долларов из бюджета США. При этом очередной анонс падения российской экономики выглядит, по меньшей мере, смешно, потому что «порвать её в клочья» обещал ещё Барак Обама в 2014 году.

Аналогичную позицию занимают и другие ведущие аналитические центры США. «Вашингтон пост» сообщает, что Сьюзан Мэлони, вице-президент Института Брукингса, также обращает главное внимание на Тайвань. По её словам, «каждый разговор с американскими внешнеполитическими экспертами о Киеве вскоре будет превращаться в разговор о Тайбэе, поскольку вашингтонская элита убеждена, что Китай готовится к вторжению на Тайвань».

Примечательно, что впервые с тех пор, как Совет по внешней политике США начал проводить подобные опросы в 2008 году, среди угроз не упомянута крупная террористическая атака на Америку или её союзников.

«Эпоха 11 сентября закончилась», – отметили в этом аналитическом центре.

Как сообщал «ПолитНавигатор», член оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Гурулёв заявил, что конфликт Китая и США в отношении Тайваня может задеть Россию.