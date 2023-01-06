Немецкий генерал считает, что Украина должна отказаться от Крыма по гонконгскому сценарию 

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Генерал Бундесвера в отставке, бывший глава Совместного командования НАТО в Брюнсуме Ганс-Лотар Домрезе считает, что в 2023 году Украина и Россия могут заключить перемирие, если Киев откажется от требования возврата территорий, находящихся под российским контролем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В течение 2023 года у нас будет прекращение огня на Украине», – заявил Домрезе в интервью газетам немецкой медиа-группы Funke.

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По его словам, и Украина, и Россия в ближайшие месяцы проведут очередные наступления, пытаясь вопреки всему добиться своих военных целей. Однако Домрезе ожидает затишья в начале лета. Тогда Россия и Украина должны осознать, что нет смысла продолжать войну, если нельзя взять под контроль больше территорий.

«Это был бы подходящий момент для переговоров о перемирии», – считает Домрезе.

По его словам, остается только договориться о взаимоприемлемом решении. С его точки зрения, одним из них может быть отказ Украины от требования немедленной реинтеграции занятых Россией территорий, таких как Крым. Вместо этого, считает отставной немецкий генерал, нужно договориться о переходном периоде, например, по аналогии с тем, как Великобритания передала Гонконг Китаю.

При этом Ганс-Лотар Домрезе ни в коем случае не является миротворцем. Он неоднократно заявлял, что «Путин понимает только силу», и выступает за поставки тяжёлых вооружений Украине.

Примечательно, что в минувшем году Украина уже стала главным получателем немецкого оружия. Согласно отчёту Министерства экономики Германии, опубликованному 4 января, в 2022-м немецкие компании экспортировали вооружений на 8,3 миллиарда евро. Хотя по сравнению с 2021 годом экспорт ВПК Германии снизился на 1,1 миллиарда евро, поставки на Украину рекордно увеличились – Киев получил от Берлина оружия, боеприпасов и военной техники на 2,2 миллиарда евро, в том числе системы ПВО IRIS-T, которых нет даже на вооружении Бундесвера.

При этом из Киева постоянно звучат обвинения в адрес немецкой стороны в недостаточной поддержке Украины, и ультимативные требования поставить танки Leopard.

Так, во время онлайн-брифинга 4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что идёт «большая работа над тем, чтобы Германия передала Украине танки», и нет сомнений, что «уже вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь».

С другой стороны, в Киеве пытаются взять Берлин «на слабо». Также 4 января провластный ыоенный эксперт Олег Жданов заявил, что Германия может не снабжать Украину танками Leopard из-за их низкого качества и опасения репутационных потерь.

Как сообщал «ПолитНавигатор», депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин прогнозирует прекращение огня на Украине в конце мая 2023-го.