Американцы запросили переговоры, потому что проигрывают войну русским – британский эксперт

США ведут против России коалиционную войну, и они ее проигрывают, потому и пошли сейчас на прямой диалог на уровне лидеров государств.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

