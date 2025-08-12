Американцы запросили переговоры, потому что проигрывают войну русским – британский эксперт

12.08.2025 16:16
США ведут против России коалиционную войну, и они ее проигрывают, потому и пошли сейчас на прямой диалог на уровне лидеров государств.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это коалиционная война, которую коллективный Запад во главе с США ведет против России. Именно американцы организовали и спланировали эту войну, они делали это все время, мы знаем, что они даже командовали украинской армией и разрабатывали ее планы, и что настоящий оперативный штаб, которым кстати до сих пор управляют американцы, находится не в Киеве, а в Висбадене, и возглавляют его американские генералы.

Так что, конечно, это война между Россией и США. И именно потому, что США сейчас проигрывают эту войну, американцы наконец-то поняли, что нужно поговорить с русскими», – заявил Меркурис.

