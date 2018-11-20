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21.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Д.Б., Украина
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Американцы заставили Авакова прилюдно тявкать

Киевской власти было бы выгоднее молча приветствовать назначение российского генерала МВД Александра Прокопчука главой Интерпола, однако американские кураторы приказали выразить возмущение.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила украинская адвокатесса Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое забавное, что наше майдаунное рагулье Аваков и прочие в очередной раз продемонстрировали свою полную тупость, потому что, расслышав о том, что Александра Прокопчука вот-вот изберут главой Интерпола, они должны были сидеть тихо, как мышь под плинтусом, и держать за него кулаки.

Потому что сейчас все запросы майдаунных рагулей, направляемые в Интерпол, обычно посылают подальше, потому что они политически мотивированные и крыть нечем, а если будет россиянин Прокопчук, то можно волать, что это – «происки Мордора».

Но я считаю, что они не настолько тупы, чтобы сами этого не понимали. Думаю, что их заставили гавкать на эту тему американские друзья. Я уверена, что тут лихо закручен сюжет, и наших заставили тявкать именно американцы», – резюмировала адвокат.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что на Западе пришли в ужас от мысли, что россиянин станет главой Интерпола.

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