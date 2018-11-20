Американцы заставили Авакова прилюдно тявкать

21.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Киевской власти было бы выгоднее молча приветствовать назначение российского генерала МВД Александра Прокопчука главой Интерпола, однако американские кураторы приказали выразить возмущение.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила украинская адвокатесса Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое забавное, что наше майдаунное рагулье Аваков и прочие в очередной раз продемонстрировали свою полную тупость, потому что, расслышав о том, что Александра Прокопчука вот-вот изберут главой Интерпола, они должны были сидеть тихо, как мышь под плинтусом, и держать за него кулаки.

Потому что сейчас все запросы майдаунных рагулей, направляемые в Интерпол, обычно посылают подальше, потому что они политически мотивированные и крыть нечем, а если будет россиянин Прокопчук, то можно волать, что это – «происки Мордора».

Но я считаю, что они не настолько тупы, чтобы сами этого не понимали. Думаю, что их заставили гавкать на эту тему американские друзья. Я уверена, что тут лихо закручен сюжет, и наших заставили тявкать именно американцы», – резюмировала адвокат.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что на Западе пришли в ужас от мысли, что россиянин станет главой Интерпола.