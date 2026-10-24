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Только сближение с НАТО и ЕС позволит по полной использовать в интересах евроатлантистов логистические цепочки и ресурсы Грузии, однако сегодня Тбилиси как никогда далёк от данных институций.

Об этом в рамках заседания «Атлантического совета» [признан нежелательной организацией в РФ] заявил американский эксперт по Центральной Азии, бывший дипломат Эндрю Д’Аниери, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращаясь к вопросу об американских интересах в Грузии, я думаю, что американская политика на Южном Кавказе и в Центральной Азии сейчас во многом строится на цепочках поставок, открытии рынков и доступе США к этим цепочкам и ресурсам. И если Иран, Россия и Китай будут вести недобросовестную игру в Грузии, это создаст огромный риск для поставок критически важных минералов, энергоресурсов и других товаров из Центральной Азии и с Южного Кавказа в Европу и Соединённые Штаты. Поэтому демократия и безопасность Грузии — это, безусловно, в наших интересах. А для самой Грузии процветание, которое приносит ЕС и безопасность, которую обеспечивает НАТО, — это тоже в интересах страны и её народа, не закладывать свой суверенитет ради краткосрочного сближения с Россией и не допускать иранского и китайского влияния», – разглагольствовал Д’Аниери.

«В общем, вот что стоит на кону. Но сейчас, я бы сказал, отношения Грузии с ЕС и НАТО находятся почти на самой низкой точке», – посетовал американец.

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