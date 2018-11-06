Американская база в Польше изменит позицию Лукашенко – военный эксперт

06.11.2018, Минск, Максим Карпенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против создания на территории республики российской или другой иностранной военной базы.

Об этом он заявил во время встречи с американскими военными аналитиками в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лукашенко подчеркнул, что Беларусь находится в союзнических отношениях с Россией и добавил, что страна в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность без появления на ее территории иностранных военных.

«На сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую», – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что республика стремиться наладить «нормальные отношения с США» и расширяет партнерство с НАТО.

В комментарии «ПолитНавигатору» военный эксперт Игорь Коротченко пояснил, что позиция Лукашенко говорит о том, что сегодня белорусские военные готовы обеспечивать безопасность своей страны, но при реальной угрозе появления в соседней Польше американской военной базы позиция «батьки» изменится.

«Это видение президента Беларуси Александр Лукашенко нынешней военной ситуации на границе Беларуси и стран НАТО. Он, очевидно, считает, что на данный период времени здесь есть все возможности у Республики Беларусь, опираясь на потенциал России, которая всегда подкрепляет белорусский военный потенциал, самостоятельно отвечать на вызовы и угрозы безопасности, которые могут быть.

Очевидно, что если ситуация будет ухудшаться, если появится так называемый «Форт Трамп», полномасштабная американская военная база на территории Польши, если продолжится строительство новых аэродромов в странах Балтии и Польши, очевидно, что мнение Лукашенко может измениться, поскольку элемент российского военного присутствия в формате полноценной базы ВКС, пусть не сейчас, но в перспективе, станет важным вкладом в обороноспособность Республики Беларусь и в укрепление военного потенциала Союзного государства.

Поэтому, в зависимости от того, как будет меняться ситуация, будут даваться оценки, которые будут соответствовать тому, какие изменения будут происходить, в частности, на западных границах Республики Беларусь», – заявил Коротченко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал опасным пребывание украинцев на территории Беларуси, подчеркнув наличие российских силовиков в республике.

Источники «ПолитНавигатора», близкие к руководству Беларуси, отмечали, что во время недавней встречи президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина стороны обсуждали вероятность создания российской военной базы в республике.

В 2020 году истекает срок аренды двух военных объектов «Антей» и «Волга», которые есть у ВС РФ на территории Беларуси сейчас. Минск, в принципе, не возражает против военной базы РФ, если военная база США появится в Польше, но увязывает этот вопрос с поставками новейших образцов военной техники в белорусскую армию», – сказал наш источник.

На Украине назвали эти планы угрожающими суверенитету страны и выступили против возможного появления ВС России на территории Беларуси.