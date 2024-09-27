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Стало известно, что стояло за сорванной встречей Зеленского с Трампом кроме резких высказываний последнего в адрес украинского гостя и лицемерных опасений украинской делегации не дать возможности истолковать такую встречу, как знак поддержки республиканца на выборах.

Как сообщает ABC News, в четверг Зеленский встретился в Конгрессе с главой фракции республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократов в верхней палате Чаком Шумером.

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Как отмечает канал, Зеленский, который шел на эту встречу с расчетом получить поддержку своего «плана победы», вместо этого столкнулся с резкой критикой со стороны руководства республиканцев.

Скандал разразился после того, как республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов в Скрентоне. Как известно, экскурсию по предприятию для украинского гостя провел губернатор штата, демократ Джош Шапиро.

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер заявил, что комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать Зеленского для продвижения президентской кампании вице-президента Харрис. С этой целью конгрессмен направил целых три обращения: генеральному прокурору США Меррику Гарланду, министру обороны Ллойду Остину и юрисконсульту Белого дома Эдварду Сискелу.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон вообще опубликовал злое письмо на имя Зеленского, в котором потребовал уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

«Я требую от Вас немедленного увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Организовав на этой неделе предвыборное партийное мероприятие в колеблющемся штате, посол Украины Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять в том, что она может честно и эффективно выполнять функции дипломата в нашей стране. Как вы уже отметили, украинцы старались избегать «попадания в ловушку американской внутренней политики» и «влияния на выбор американского народа» накануне ноябрьских выборов. Очевидно, что эта цель была проигнорирована на этой неделе, когда посол Маркарова организовала мероприятие, в ходе которого вы посетили американскую производственную компанию. Объект находится в политически колеблющемся штате, которым управляет ведущий политический союзник Камалы Харрис, а во встречах не участвовал ни один республиканец из-за того, что на них намеренно не пригласили ни одного республиканца. Эта поездка была явно партийным мероприятием с целью оказания поддержки демократов и является явным вмешательством в выборы. Этот недальновидный и сознательно политический шаг вынудил республиканцев утратить доверие к способности посла Маркаровой справедливо и эффективно выполнять дипломатические обязанности в нашей стране. Она должна быть немедленно уволена с этого поста. Более того, как я ясно заявлял в прошлом, все иностранные государства должны воздерживаться от вмешательства во внутреннюю политику Америки», – говорится в письме Джонсона на имя Зеленского.

Спикер палаты представителей заверил украинского гостя, что «поддержка прекращения войны России против Украины остается двухпартийной», однако добавил, что «наши отношения становятся несправедливо напряженными и ненужно ухудшаются, когда республиканские кандидаты на президентских выборах подвергаются в средствах массовой информации атакам официальных лиц вашего правительства».

«Такие инциденты не должны более повторяться», – потребовал влиятельный республиканец от Зеленского, завершив свое письмо надеждой на «оперативное внимание к этому вопросу» и выражением уверенности в том, что Зеленский «немедленно примет меры».

Как сообщает Politico, сенатор Эрик Шмитт (республиканец от штата Миссури) также осудил действия Зеленского, заявив:

«Это верх глупости, наглости и высокомерия со стороны Зеленского — вмешиваться в наши выборы и агитировать за кандидатов. Как американцы, это наши выборы, и нам не нужно, чтобы иностранные лидеры на американской земле вмешивались и принимали чью-либо сторону», – заявил конгрессмен.

Комментарии украинской делегации, приводимые западными СМИ, позволяют заподозрить, что украинцев эта история ничему не научила.

«Он кажется обиженным», — сказал один украинский чиновник о Трампе, пишет все то же Politico.

«Команда Зеленского не видит другого выхода, кроме как продолжать попытки апеллировать к кандидату от республиканцев и заручиться его поддержкой. Один украинский чиновник отметил, что главная надежда заключается в том, что взгляды Трампа на войну не определились, и что его непредсказуемый характер может оставить пространство для поворота его позиции в сторону Украины», – отмечается в публикации.

А вот рупор киевских «соросят», принадлежащее киевскому инвестбанкиру с чешскими корнями Томашу Фиале издание «Украинская правда» назвала случившееся «американской катастрофой», написав, что до недавнего времени трудно было представить себе подобные комментарии американских политиков в адрес Украины. А визит Зеленского, вместо решения украинских проблем «стал поводом для нового кризиса в отношениях с США».

«Это должно было стать очередным напоминанием американским политикам и избирателям о важности поддержки Украины. Надежда была на то, что администрация Байдена примет смелые решения, заложенные в «Плане победы» в последние месяцы, а его преемник, видя эффективность этих решений, захочет поддержать их после президентских выборов. Произошло обратное. Как западные союзники в целом, так и администрация Байдена крайне скептически отнеслись к «плану победы». Отношения Зеленского с Трампом во время визита перешли в стадию острого конфликта. А украинская тема стала инструментом, который Трамп и его партия используют в борьбе с оппонентами. Руководство республиканцев, в том числе спикер Палаты представителей Майк Джонсон, выступает с ультиматумами и жесткими обвинениями в адрес Украины, вплоть до «вмешательства в выборы». Также похоже, что партия Трампа рассматривает возможность использования украинской карты для попытки нового импичмента. Своего рода «идеальный шторм», объединяющий проблемы в отношениях между Украиной и США в 2016 и 2019 годах», – так издание оценивает итоги провального визита Зеленского в Штаты.