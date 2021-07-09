Американская пропаганда заметила подготовку к уходу Закарпатья из Украины

09.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Венгрия фактически взяла на финансирование Закарпатский регион Украины, особенно те поселки и города, которые компактно населены этническими венграми.

Об этом говорится в расследовании финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Деньги в Закарпатье правительство Венгрии вливает через различные фонды. Один из них и самый крупный – фонд «Bethlen Gabor». Через него только с 2011-го года Украине выделено почти 36 миллиардов форинтов, что равняется примерно трем миллиардам гривен. Деньги идут на финансирование спортивных, культурных, образовательных программ, поддержку местного бизнеса и стартапов, которые организуют этнические венгры, проживающие на Закарпатье. Больше всего активизировалась эта работа с приходом к власти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партии «Фидес».

«Виктор Орбан, начиная с 2010-го года, эту политику поддержки заграничных венгров развил максимально. В том числе развил в суммах денег. Я не уверен, что есть человек, кроме окружения Виктора Орбана, кто бы мог посчитать все эти деньги, потому что речь идет о большом количестве разных программ», – рассказывает директор ОО «Институт Центральноевропейской стратегии» Дмитрий Тужанский.

В рамках своего расследования журналисты путешествовали по закарпатским селам и пытались пообщаться с местными жителями, но раз за разом сталкивались с тем, что по-украинских их никто не понимает. Одной из причин является образование, которое финансируется из венгерского бюджета. Учителям, владеющим венгерским языком, здесь также доплачивает правительство соседнего государства. Например, Венгерский институт имени Ференца Ракоци ІІ в Берегово получил 34 миллиона евро финансовой поддержки.

«Знаете, в какой ситуации наша страна? Нет денег, потому и этот фонд помогает. Например, Венгерский институт платит столько налогов в Береговский городской совет, что мы на первом месте. Хотя, от государства мы поддержку не получаем вообще. Ни копейки, уже 25-й год работаем, вообще не получаем, но платим налоги», – заявила директор института Илдика Орос.

Будапешт оплачивает получение венгерского образования.

«Сельская семья, у которой способный ребенок, она может записать его в Береговский институт, потому что там не нужно платить, потому что венгерское государство полностью платит. А тут, например, в государственном учебном заведении нужно платить. Ну куда человек (пойдет)? И речка будет течь туда, где лучше», – добавляет председатель Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в 2015 году в Закарпатье съезд ведущих русинских организаций провозгласил целью добиваться от Киева признания результатов референдума 1991 года, на котором 80% жителей области выступили за автономный статус региона.

Лидер венгерской партии «Йоббик» Габор Вона также заявлял «ПолитНавигатору» о поддержке требований по автономии Закарпатья.

«Венгры и русины на западе Украины так же имеют право на автономию, как другие народы мира. В 1991 прошел референдум в регионе по этому вопросу, и подавляющее большинство проголосовало за автономию… Европейский Союз просто обязан поддерживать любое проявление воли всех народов Европы, не используя двойные стандарты», – сказал политик.

В 2018 году Закарпатский облсовет выступил в поддержку реализации итогов референдума 1991 года о предоставлении региону автономии. В ответ назначенный Киевом губернатор Геннадий Москаль заявил, что результаты референдума будут отменены в суде как незаконные.

«Никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению», – подчеркивал замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднарь.