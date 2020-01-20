Американская разведка снова сует свой нос в Крым

20.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Вблизи Крыма был замечен самолет-разведчик военно-воздушных сил США Boeing RC-135W Rivet Join.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным BOSCO11 Воздушных Сил США начал облет неподалеку от побережья оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

Сообщается также, что указанный самолет базируется на авиабазе Суда-Бей на греческом острове Крит в Средиземном море.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день «утюжат» небо над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове, и мониторя ситуацию в Керченском проливе.