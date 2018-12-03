Американские самолеты-разведчики “утюжат” небо над Крымом

03.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день «утюжат» небо над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове, и мониторя ситуацию в Керченском проливе.

Об этом сообщается в блоге «Военно-политическая аналитика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, за последние 9 дней, прошедших с момента инцидента вблизи Керченского пролива, когда российские пограничники задержали три украинских военных судна, незаконно перешедших территориальные воды РФ, в небе над Крымом пролетели уже больше десяти американских летательных аппарата.

«Многочасовую разведку в районе Керченской переправы провел стратегический разведывательный дрон ВВС США RQ-4A Global Hawk, который вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и в течение нескольких часов кружил над нейтральными водами в районе Крыма. В отличии от всех прошлых полётов, когда разведка беспилотника начиналась с пролета вдоль линии разграничения на Донбассе, дрон сразу же направился в район Крымского полуострова и Керченской переправы, где и провел все время разведки.

Не успел RQ-4A Global Hawk покинуть воздушное пространство над нейтральными водами Черного моря, как его место занял патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, который провел разведку южного побережья Крыма, после чего продолжил разведку вдоль побережья от Сочи до Новороссийска, в некоторых местах приближаясь к побережью на расстояние 40 километров.

В настоящее время в районе крымского побережья ведет разведку самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V, вылетевший с греческого острова Крит. Самолет предназначен для вскрытия систем ПВО с больших расстояний», – говорится в сообщении.