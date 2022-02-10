Американская журналистка озадачила Псаки, увидев «изнасилование Украины» в словах Путина

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Новости Украины

Американские журналисты демонстрируют крайне низкий уровень профессиональной подготовки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует последний брифинг в Вашингтоне пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.

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Одна из журналисток заметила, что хочет поговорить о том, что на днях сказал президент России.

«Он сделал то, что многие русскоязычные восприняли как шутку об изнасиловании, адресованную Украине. Учитывая, что дипломатия заключается в разговорах, как администрация относится к таким разговорам? Сокращает ли это дипломатический уклон, потому что говорить это довольно недипломатично? А Белый дом обращался в Кремль, понимаете: «Эй, это не круто»?», – поинтересовалась журналистка.

По всей видимости, она имела слова Владимира Путина, отреагировавшего на недовольство украинского президента Владимира Зеленского Минскими соглашениями. Напомним, что российские лидер по этому поводу заявил, обращаясь к Зеленскому:

«Нравится, не нравится — терпи моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится».

Судя по ответу, Псаки понятия не имела о таких словах Путина, а тем более о контексте, в котором они прозвучали.

«Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики, исходящей от них. Таким образом, мы никогда не сдерживали нашу озабоченность. И, конечно же, эта шутка не была бы чем-то, что мы…», – сказала Псаки.

Журналистка не дала ей закончить и поинтересовалась, связывалась ли администрация США с Кремлем по этому поводу.

«У меня больше ничего нет в плане дипломатических дискуссий», – ответила пресс-секретарь Белого дома.