Американские базы нужно размещать тайно, иначе нарвёмся на российский ответ – украинский политолог

11.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если Украина действительно решила размещать на своей территории иностранные военные базы, то она должна делать это тихо и незаметно.

Об этом в эфире 4 канала сказал политолог Николай Давидюк, комментируя недавнее заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в противном случае Украина рискует нарваться на асимметричный ответ со стороны Российской Федерации.

«Если действительно есть такие договоренности, то об этом должен говорить Зеленский на встрече с Байденом, и в коммюнике должны уже показать, что действительно, есть договоренность. А если это позлить Россию, то за это мы можем получить несимметричный и немедийный ответ. Вот тогда будет ли готов господин Резников отвечать, после этой возможной атаки России. Если уже решили, что будем строить, то надо делать быстро, возможно, даже не обязательно Россию ставить в известность, нужно это реализовывать, чтобы усилиться. А если мы хотим медийный разжигать костер, то вопрос, к чему это ведет, и какой финальный результат… Если вы решили строить, то это нужно делать быстро и даже тайно. И в какой-то момент, понятно, что это станет очевидно. Но просто говорить, чтоб говорить – вот, если бы закладывали фундамент и видели, что строится – ну, окей. А говорить на пустом месте – политически это допустимо, но от этого могут быть определенные последствия», – заявил Давидюк.

Ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников во время визита в США заявил, что Украина может разместить на своей территории американские подразделения и силы ПВО США.