Американские блоки АЭС на Украине: Эксперты выдвигают сенсационные версии

01.09.2021 01:47 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Эксперты продолжают комментировать сообщение офиса Владимира Зеленского о планах американцев вложить 30 миллиардов долларов в строительство нескольких новых блоков АЭС на Украине.

Выдвигается несколько гипотез. И все они вряд ли обрадуют патриотов самостийной Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новые американские АЭС – это окончательное закабаление Незалежной американцами, предостерегает Родион Мирошник, участник переговоров по Донбассу от ЛНР.

«По сути, сейчас происходит передача контроля над всей энергетической сферой Украины американцам. Начали с самого вкусного – атомной энергетики. У неё самая низкая себестоимость, но продаваться она будет по самым высоким украинским тарифам. Теперь оплату за электроэнергию будут забирать американцы на несколько поколений украинцев вперёд? А на сколько еще теперь подорожает электроэнергия на Украине и для населения, и для бизнеса? Это наглядный пример, как работает «долговая дипломатия»! За предоставленный американский кредит, который освоят американские же компании, долговые обязательства с %, будут погашать украинцы. Денег у них на это не хватит, а потому в ход пойдут земля, недра, политические решения», – пишет Мирошник в своем блоге.

Анонс атомной мега-стройки может быть обычным информационным шумом, чтобы скрыть провальный ход визита киевской делегации в США. Не исключено также, что на озвученные 30 миллиардов долларов уже положило глаз окружение Джо Байдена, которое имеет опыт денежных афер на Украине.

Такой вывод следует из комментария украинского эксперта энергетического рынка Юрия Корольчука.

Он объясняет, что разрекламированный офисом Зеленского меморандум между украинским Энергоатомом и американской Westinghouse – отнюдь не договор, обязательный для исполнения, а просто письмо про «мир, дружбу и жвачку».

«Больше ничего. К сожалению. В Westinghouse на сегодня нет ни одного (!), еще раз – ни одного, разработанного проекта строительства блока АЭС. Наконец, Westinghouse – это сегодня глобальная корпорация, где разделены направления деятельности, и сфера строительства АЭС у них – на десятом месте. То есть, фактически не финансируется. Westinghouse может реализовать строительство блоков АЭС исключительно в партнерстве с Китаем, которые строит блоки по технологии AP1000. Так, может, Зеленский не туда поехал и не с теми меморандум подписывали? Westinghouse на сегодня инженерно и технологически не способен построить блок на базе разработки реактора AP1000. Westinghouse, – как это ни печально понимать, но компания является перманентным банкротом. И вряд ли Westinghouse выйдет из этого процесса и стабилизируется в следующие 10 лет. Это еще скромно сказано. Поэтому, как банкрот сможет построить в Украине хотя бы 2 блока АЭС? Вопрос риторический. Ввиду этого встает вопрос, где Westinghouse-банкрот возьмет 30 млрд. долларов? Ему и сейчас особо никто ничего не выдает. Вопрос к Зеленскому: так что же тогда и для чего подписали в США? Ответ прост как некогда хорошие и понятные шутки «Квартала 95»: для получения возможности выделять деньги из бюджета на строительство блоков Хмельницкой АЭС. И, ясное дело, что Westinghouse не даст ни копейки из «нарисованных» 30 млрд. долларов. Зато будет активно участвовать в освоении планируемых 76 млрд. гривен (3 млрд. долларов)», – пишет Корольчук.

Эксперт Института стран СНГ экономист Александр Дудчак не исключает, что целью американцев может быть и устранение с украинского рынка чешских конкурентов, которые умеют строить реакторы советского образца.

«Таких соглашений было немало, пока реализованных не видно. Наиболее вероятная версия, что американские инвестиции в 30 млрд долл. на Украину не дойдут. Но своё дело сделают – не позволят реализовать намечавшийся проект с компанией «Шкода», которая производит реакторы советского дизайна. Впрочем, на Украине успешно идет процесс деиндустриализации, а с ним и потребность в энергии уменьшается. Так, что для Украины не критично – будут или не будут построены новые энергоблоки. Лишь бы с существующими не произошло никакой катастрофы из-за того, что специалисты-атомщики вынуждены искать лучшую долю за пределами страны», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».