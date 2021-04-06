Американские политкорректоры пробивают новое дно

26.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Продюсеры знаменитого мультсериала «Симпсоны» отобрали очередную роль у актера Хэнка Азариа за несоответствие сексуальной ориентации персонажа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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Азариа на протяжении 18 лет озвучивал персонажа-гея по имени Хулио, но сам он не гей, а потому его место займет актер Тони Родригес, открыто заявляющий о своем гомосексуализме.

«Это решение – наглядное доказательство того, что адепты прогрессивных ценностей не намерены ограничиваться BLM-активизмом и расовыми вопросами. В прошлом году в охватившем Америку раже борьбы с расовой дискриминацией продюсеры «Симпсонов», как и многих других шоу и сериалов, решили, что белым актерам теперь запрещено озвучивать «цветных» персонажей», – отмечается в статье.

Под давлением насаждаемой «новой этики» Азариа уже отказался от нескольких персонажей сериала, которые говорили его голосом с первых сезонов в конце 1980-х. Среди них – торговец-индус Апу и его темнокожий приятель Карл. При этом Азариа даже решил извиниться за эти роли.

Издание подчеркивает, что запевалы охватившего Америку веяния вместо стирания барьеров по расовому или половому признаку вводят новые, теперь уже для белых американцев.

«Постоянная «промывка мозгов» на эту тему дошла до того, что белые американцы, как и Азариа, подчас сами добровольно отказываются переходить дорогу согражданам с другим цветом кожи, даже когда в профессиональном плане вопросов к ним нет. Ведь даже пришедший на смену Родригес признавал, что Азарио великолепно справлялся с озвучкой Хулио», – резюмирует «РГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в США воцаряется террор воинствующей политкорректности.

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