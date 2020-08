Американские рагули и змагары дружно спелись против общего врага

27.08.2020, Киев, Игорь Петров

У белорусской и украинской диаспоры в США один и тот же враг, и обе они должны поддержать Белоруссию в ее освободительной борьбе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила Людмила Хомченко, представитель белорусской диаспоры в Нью-Йорке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы призывали белорусов, которые живут в Америке, чтобы они оказали поддержку. Мы обращались к конгрессменам, сенаторам, отправили петицию Госсекретарю США Майклу Помпео, ее подписали я и мой муж. Мы собрали около 1 млн 850 тыс долларов, в этом приняли участие более 31 тыс человек. Эти деньги идут на (кампании) Support Belorussia in strike, For the victims of police brutality. Есть также помощь репрессированным в Белоруссии, бесплатная психологическая помощь», – сказала она.

По еесловам, граждане Белоруссии, живущие в США, активно участвовали в выборах.

«В Нью-Йорке и Вашингтоне есть избирательные участки, в выборах принимало участие много людей. Были огромные очереди, проводился опрос – почти все голосовали за Тихановскую. Но когда представители нашей общины предложили свои услуги, хотели быть наблюдателями на участках, им в этом было отказано», – возмутилась Хомченко.

Белорусская диаспора поддерживает связи с украинской и литовской, которые сейчас принимают участие в организованных ею митингах.

«У украинской диаспоры есть определенный опыт в митингах, они проводились с 2014 года. Украинская диаспора делилась теми наработками, которые у нее были.

Кроме того, на всех украинских мероприятиях, которые проводились в Нью-Йорке и Вашингтоне и в других городах, всегда присутствовали представители белорусской диаспоры. Сейчас украинская диаспора чувствует, что она должна как можно активнее поддерживать белорусское освободительное движение. У нас враг – один и тот же. И нам надо приложить максимум усилий, чтобы поддержать Белоруссию в ее освободительной борьбе», – заявила националистка.