Американские ракеты обесточили российский город

Олег Кравцов.  
29.03.2023 10:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня вооруженные формирования Украины нанесли удар по российскому Мелитополю.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Сегодня вооруженные формирования Украины нанесли удар по российскому Мелитополю. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Город подвергся очередному обстрелу из тяжелых видов вооружений со стороны террористов Зеленского. Они продолжают прицельно бить по гражданской инфраструктуре. Сегодня около 5:30 утра в городе Мелитополь прозвучала серия взрывов. Зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя», – сообщил российский чиновник.

По предварительным данным, обстрел велся из американских РСЗО «Хаймарс».

В результате обстрела в городе повреждены объекты системы электроснабжения.

«После утреннего обстрела в Мелитополе продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии. На данный момент остаются без электричества жители Нового Мелитополя, Семеновки и Тамбовки», – уточнил позже Рогов.

В свою очередь военно-аналитический паблик «Рыбарь» пишет, что взрывы были слышны в районе локомотивного депо Мелитополя.

На днях, как сообщал «ПолитНавигатор», американские ракеты ударили в Мелитополе по колледжу, где шли занятия.

При этом военный обозреватель Борис Рожин не исключает, что участившиеся обстрелы на этом направлении могут быть признаком подготовки к наступлению ВСУ.

«Активизация обстрелов Мелитополя (сегодня часть города осталась без света после повреждения местной энергосистемы) вкупе с недавними попытками разведки боем в районе Орехова, могут являться признаками идущей подготовки к более активным действиям на Запорожском направлении после завершения распутицы.

Вероятность таких действий возрастет во второй половине апреля – начале мая по мере того, как земля начнет подсыхать + возрастет роль зеленки», – предупреждает Рожин.

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