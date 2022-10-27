Американские санкции отправили молдавского русофоба в «пророссийскую компанию»

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США вводят персональные санкции против криминального молдавского олигарха Влада Плахотнюка и лидера оппозиционной партии «ШОР» Илана Шора, поддерживающего финансово массовые протесты против действующего президента Молдовы Майи Санду, которые вот уже месяц бушуют в Кишиневе.

Об этом на пресс-конференции объявил посол США в Молдове Кент Логсдон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, санкции ведены «за действия по системной коррупции и помехи при проведении выборов, поддержанные Кремлём». Американской стороной «констатируется, что эти персоны вмешались в электоральный процесс в интересах правительства России, поддерживая российские интересы в парламенте Молдовы в 2021 году, а также сотрудничали с Россией и другими олигархами, чтобы спровоцировать беспорядки в Молдове недавно, в июне 2022 года».

Плахотнюку и Шору теперь запрещено посещать США. Санкции ведены и в отношении супруги Шора – российской певицы Жасмин.

По данным молдавских СМИ, еще фигурантами санкционного списка стали трое российских политтехнологов, работавших на выборах. Речь идет о россиянах Юрии Гудилине, Ольге Грак и Леониде Гонине.

В санкционном списке оказался Игорь Чайка, сын полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, бывшего генпрокурора Юрия Чайки. В санкционной карточке говорится, что Чайка, «совместно с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым» разработал подробные планы «по подрыву позиции президента Молдовы Майи Санду и возвращению Молдовы в сферу влияния России».

«Акции Игоря Чайки, конечно, теперь вверх. Но на моей памяти Минфин США еще ни разу себя так демонстративно не выставлял на посмешище», – написал в своем ТГ-канале

политконсультант Дмитрий Фетисов.

Молдавские власти выразили по поводу решения США бурную радость. Президент Майя Санду выразила надежду на то, что оно «послужит примером для судебной системы Молдовы».

Премьер-министр Наталья Гаврилица считает, что американские санкции «открывают путь, по которому коррумпированные олигархи попадут в суд, а их имущество конфискуют». Она заявила, что в списке фигурирует бывший президент Молдовы Игорь Додон, однако позже выяснилось, что премьер это выдумала.

А молдавский министр юстиции Серджиу Литвиненко пообещал запретить партию «ШОР». Получается, что до американских санкций он этого сделать не мог.

В целом молдавская власть восприняла заявление американского посла как разрешение репрессий против оппозиции.. Уже сегодня полиция перетрясла палатки протестующих под генпрокуратурой. Одного человека задержали за «дестабилизирующие действия».

Явные и мнимые фигуранты санкционного списка высказались по поводу рестрикций. Находящийся в Израиле Илан Шор заявил, что ему «смешны» санкции США — у него, «в отличие от Майи Санду, нет ни счетов, ни имущества в США».

«Я знаю, что Майя Санду при последнем визите в США ползала на коленях по Госдепу, умоляла ввести против меня санкции, потому что реально сильно испугалась. Пусть они вводят против меня санкции, да хоть смертную казнь, плевать, идем до конца, пока не сделаем нашу страну богатой, счастливой и красивой!», — сказал Шор.

Послу Логсону политик напомнил, что он в Молдове не учитель, а гость.

«Очень вас просим, будьте хорошим гостем, не лезьте в холодильник к хозяевам», — заявил сказал Шор.

Его супруга Жасмин считает введенные против нее санкции поводом для гордости.

«В первую очередь, горжусь своим мужем, во вторую — санкциями», — сказала артистка.

Экс-президент Игорь Додон возмущен той радостью, с которой молдавские власти восприняли введение санкций.

«Посол США вчера показал, кто в доме хозяин. Представители ПДС, которые начали, как малые дети, радоваться и хлопать в ладоши, не понимают, что происходит. У нас независимая, суверенная страна, и когда нам кто-то извне указывает, что этот человек плохой, а этот хороший, мы превращаемся в банановую республику. Граждан Молдовы сегодня используют в геополитических интересах, и вчерашний выход посла США к прессе – это прямой сигнал: «Мы здесь хозяева, и как мы скажем, так и будет», – заявил Додон журналистам.

Особенно его возмутили санкции против Игоря Чайки, который отметился в Молдове рядом гуманитарных проектов.

Отмолчался только Влад Плахотнюк – явно чужой в этой «пророссийской компании». В бытность свою «хозяином Молдовы» олигарх запрещал российские телеканалы и въезд известным россиянам в страну.

Зато ему пожимали руку многие бывшие и действующие высокопоставленные американцы.

После стремительного бегства из Молдовы в 2019 году тогдашний посол Джон Хербст помог Плахотнюку выбраться в США.

Правда политического убежища ему в Америке так и не предоставили.