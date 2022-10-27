Новое правительство Сербии приведено к присяге

27.10.2022  14:17 (Мск), Белград  
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Политика, Сербия


Новое правительство Сербии во главе с Аной Брнабич получило вотум доверия и принесло присягу в Скупщине (парламенте) Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В среду, 26 октября, депутаты сербского парламента в ходе открытого голосования поддержали новый состав Кабинета министров Сербии и приняли программу нового правительства.

Новое правительство Сербии во главе с Аной Брнабич получило вотум доверия и принесло присягу...

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«За» высказались 157 депутатов, «против» – 68, воздержавшихся не было, 25 парламентариев отсутствовали. После этого премьер-министр Ана Брнабич и члены её кабинета приняли присягу и подписали её текст, который гласит:

«Клянусь в верности Республике Сербии, клянусь честью уважать Конституцию и закон; добросовестно, ответственно и самоотверженно выполнять свои обязанности; быть преданным сохранению Косово и Метохии в составе Сербии».

После этого прозвучал государственный гимн Сербии – «Боже правде». На церемонии в Скупщине присутствовали президент Сербии Александр Вучич, представители религиозных общин страны и дипломатического корпуса, аккредитованного в Белграде.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 23 октября президент Александр Вучич анонсировал новый состав правительства страны.

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