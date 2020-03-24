Американские сланцевики запаниковали
Резкое падение цен на нефть вызывает серьезное беспокойство у американских компаний, занимающихся нефтедобычей.
Об этом в «Коммерсанте» пишет специализирующийся на вопросах энергетики обозреватель Юрий Барсуков, указывающий, что сегодня, по данным Bloomberg, в пересчете на энергетический эквивалент баррель Brent стоит дешевле угля, то есть совсем как в ХIХ веке.
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Он обращает внимание, что один из руководителей Техасского железнодорожного (ранее являвшегося одним из главных регуляторов рынка нефти) комитета Райан Ситтон обсудил с генсеком ОПЕК «глобальный спрос и предложение на рынке нефти».
«Видимо, речь идет о том, чтобы производители нефти в Техасе (44% добычи в США) сократили добычу вместе с ОПЕК, чтобы стабилизировать рынок», – отмечается в публикации.
Впрочем, продолжает автор, для цен на нефть такие подходы мало помогут.
«Сейчас США, даже будучи крупнейшим в мире производителем нефти, занимают менее 20% рынка. Дешевая иностранная нефть немедленно займет освободившуюся нишу — значит, придется вводить импортную пошлину. В результате американская нефтяная индустрия сократится в размере, то есть случится именно то, что в любом случае произойдет под давлением низких цен, даже если ничего не предпринимать», – прогнозирует обозреватель.
При этом он называет «утопической» мысль о том, что США, ОПЕК и Россия станут вместе сокращать добычу.
«Но утопающий — в данном случае американская сланцевая отрасль, — как известно, в панике хватает, что под руку попадется. Из-за коронавируса и действий Саудовской Аравии рынок стоит перед перспективой падения цен ниже $20 за баррель в ближайшие недели, и пока не видно ничего, что может этому помешать», – резюмирует Барсуков.
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