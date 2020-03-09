Политолог пророчит США крах сланцевой отрасли

09.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия сознательно вышла из сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, чтобы вернуть себе рынки, занятые за последние годы американскими компаниями по добыче более дешевой сланцевой нефти.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт подчеркнул, что выход России из сделки приведет к банкротству американские нефтедобывающие компании, поэтому основная истерика по этому поводу идет из США.

«Никакой угрожающей ситуации нет – эту ситуацию мы сами создали. Мы не пошли на сделку с ОПЕК потому, что нам она невыгодна. Потому что мы сокращали объемы добычи все время, поддерживали на определенном уровне, а эти объемы полностью замещались американскими сланцевыми компаниями. Мы теряли рынки собственные. Зачем нам это было нужно – непонятно.

Поэтому, в этой ситуации проигравшей является не Россия, а американские сланцевые компании, которым невыгодны низкие цены. Они и так закредитованы очень сильно, а сейчас они вообще все обвалятся, их ждет банкротство. А наши компании спокойно могут работать и при 30 долларах за баррель и так далее.

Тем более что через некоторое время ситуация даже немного восстановится. Когда мы вытесним конкурентов, те же американские сланцевые компании и так далее с рынка, мы восстановим и объемы добычи и сектора рынка. В этом смысле все в порядке.

А для американской экономики это может наоборот, быть толчком к более серьезному кризису, потому что там предпосылки для серьезных кризисных явлений давно созрели. Этот повод может как раз сработать. Поэтому ничего страшного не происходит, точно также, как падение рубля. Мы уже переживали в 14-м году «разорванную в клочья» экономику России.

Мы только увеличиваем прибыль наших экспортеров и делаем более конкурентоспособной на мировом рынке нашу продукцию за счет низкого рубля. Более того, я думаю, американцам придется еще свой доллар обесценивать, чтобы ответить на наше обесценивание своим», – заявил Матвейчев.

При этом, Матвейчев подчеркнул, что рукоплещущим украинским экспертам, который думают, что падение цен на нефть приведет к ослаблению России, стоит задуматься о будущем своего государства.

«А украинцам нужно знать и помнить только одно – ничего их не спасет от собственной глупости. Никакого Крыма им никогда не будет. Более того, не будет их Украины, потому что ее никогда не было. Всегда на этой территории было Дикое Поле, война и ужас, от которого бежали люди. Единственное – когда на их территории была Российская империя, там что-то процветало. А сейчас все вернулось туда же, что было там тысячелетиями. Поэтому не будет никакой Украины, не будет им никакого Крыма – пора это давно усвоить», – резюмировал политолог.