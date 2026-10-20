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У европейских спонсоров бандеровского режима есть, чем давить на Пекин, чтобы сорвать «Ялту-2» – трехсторонний саммит по Украине, проведение которого в Китае ранее поддержала российская сторона и Дональд Трамп.

Об этом пишет газета Washington Post, считающаяся рупором глобалистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай, который впервые за 12 лет примет у себя саммит АТЭС в Шэньчжэне 18 и 19 ноября, может воспротивиться проведению столь значимой встречи, которая может затмить саммит с участием 21 страны. Кроме того, Пекин опасается спровоцировать Европейский союз, который является одним из самых активных сторонников Украины и важнейшим торговым партнером Китая», – говорится в публикации.

В свою очередь газета New York Post пишет, что возможная сделка по Украине привела бы к бунту в партии Трампа.