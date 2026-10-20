Американские СМИ: Есть множество способов сорвать саммит по Украине в Китае

Михаил Рябов.  
20.10.2026 11:10
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


У европейских спонсоров бандеровского режима есть, чем давить на Пекин, чтобы сорвать «Ялту-2» – трехсторонний саммит по Украине, проведение которого в Китае ранее поддержала российская сторона и Дональд Трамп.

Об этом пишет газета Washington Post, считающаяся рупором глобалистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У европейских спонсоров бандеровского режима есть, чем давить на Пекин, чтобы сорвать «Ялту-2» –...

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«Китай, который впервые за 12 лет примет у себя саммит АТЭС в Шэньчжэне 18 и 19 ноября, может воспротивиться проведению столь значимой встречи, которая может затмить саммит с участием 21 страны. Кроме того, Пекин опасается спровоцировать Европейский союз, который является одним из самых активных сторонников Украины и важнейшим торговым партнером Китая», – говорится в публикации.

В свою очередь газета New York Post пишет, что возможная сделка по Украине привела бы к бунту в партии Трампа.

«Путин знает, что первая встреча в Ялте стала триумфом Иосифа Сталина, который убедил больного президента Франклина Рузвельта открыть двери для послевоенного советского господства в Восточной Европе…

Как бы Трамп ни думал, что сможет работать с Си, как бы он ни был очарован Путиным, это не имеет значения: одно лишь заявление о том, что он намерен это сделать, мгновенно спровоцирует полномасштабный бунт со стороны большей части Республиканской партии, что еще больше снизит шансы партии на промежуточных выборах.

Это такой подарок для демократов, что они могут получить 60 мест в Сенате — этого достаточно, чтобы завершить процесс импичмента обвинительным приговором.

Черт возьми, это может настолько возмутить нескольких сенаторов-республиканцев, что они поддержат импичмент», – угрожают авторы публикации.

 

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