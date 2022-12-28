Американские СМИ: Россия перебазировала стратегические бомбардировщики еще дальше от Украины

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Украина наносит более решительные удары по целям в глубине российской территории, поскольку Киев уверен, что ВС РФ находятся на пределе своих обычных возможностей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американская газета «Нью-Йорк таймс» в материале, посвященном украинским ударам по аэродромам в глубоком российском тылу, где базируется стратегическая авиация.

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Отмечается, что «пока украинские дальнобойные удары по аэродромам в сердце России, вдоль реки Волги, не нанесли значительного ущерба».

«Но атаки, которые остаются достаточно чувствительными, чтобы украинское правительство не признавало их публично, вынудили Россию переместить самолеты, что потенциально усложнило кампанию Москвы по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины. Поскольку некоторые крылатые ракеты запускаются с бомбардировщиков, взлетающих с аэродромов, пострадавших в результате обстрелов, удары потенциально могут уничтожить ракеты на земле на российских аэродромах до того, как они смогут быть развернуты», – пишет издание.

Издание обращает внимание, что в Киеве распространено мнение о том, что Россия не может сделать Украине больше, чем она уже делает, кроме возможного применения ядерного оружия, «привлекательность ограничения ракетных возможностей Москвы внутри страны перевешивает любую эскалацию беспокойства».

Соответствующее мнение высказывает украинский военный эксперт полковник в отставке Сергей Грабский.

«Никакой реакции. Почему? Потому что у русских просто нет для этого возможностей», – прокомментировал Грабский удары по аэродромам стратегической авиации России.

Газета подчеркивает, что США и Украина договорились, что Киев не будет наносить удары по целям в России из американского оружия.

«Администрация Байдена пообещала избегать вмешательства США, которое может перерасти в прямую конфронтацию с Россией. Но американские официальные лица уточнили, что не будут возражать против того, чтобы Украина нанесла ответный удар собственным оружием», – напоминает «Нью-Йорк таймс».

Об этом, в частности, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свои собственные возможности», — сказал глава Пентагона, комментируя удары ВСУ по российскому тылу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 5 декабря Украина атаковала аэродром в Энгельсе.

26 декабря по аэродрому был нанесен новый удар, который, как уверяет Минобороны РФ, был отражен ПВО, но при этом обломки сбитого БПЛА убили и ранили нескольких человек.